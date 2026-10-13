Amici 2026, ecco chi sono gli allievi della nuova classe: arrivano judo, pugilato e nuove sfide
Maria De Filippi riapre le porte della scuola di Canale 5 con una nuova classe di talenti e un’importante svolta: accanto a canto e danza arrivano anche judo e pugilato. Ecco chi ha conquistato la maglia e quali sono le novità della stagione.
Amici di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 con una classe rinnovata e una novità destinata a cambiare il volto del talent show. La puntata di domenica 11 ottobre ha dato il via ad un nuovo percorso per i giovani che sognano di trasformare la propria passione in una professione. Questa volta, però, non saranno soltanto cantanti e ballerini a contendersi un posto sotto i riflettori: la scuola apre le porte anche a discipline sportive come il judo e il pugilato, ampliando il proprio raggio d’azione.
Una delle novità riguarda il gruppo dei docenti, indicati quest’anno come responsabili artistici. Per il canto arrivano o confermano la propria presenza Rudy Zerbi, Samuray Jay e Amadeus, mentre per il ballo il compito di seguire i ragazzi spetta ad Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Un gruppo chiamato a valutare personalità e preparazione degli aspiranti artisti, individuando potenzialità e margini di miglioramento. Le loro decisioni saranno centrali nel percorso degli allievi, tra assegnazioni, giudizi e possibili momenti di tensione. Per il pubblico, inoltre, la composizione della squadra dei professori rappresenta uno degli elementi più attesi, perché ogni insegnante porta con sé un metodo di lavoro e una visione diversa del talento.
La danza resta uno dei pilastri di Amici. Sono otto i nomi da seguire tra i ballerini che hanno ottenuto l'accesso alla scuola: Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo, Lollo e Manolo. Per loro si apre un periodo in cui tecnica, espressività e capacità di affrontare coreografie differenti saranno messe alla prova. Il lavoro quotidiano con i docenti permetterà di capire quali allievi riusciranno a distinguersi e a conquistare maggiore spazio all'interno della classe. Del resto, la maglia rappresenta soltanto l'inizio: nel corso della stagione, i ragazzi dovranno dimostrare di saper crescere, accettare le critiche e affrontare le sfide proposte dalla produzione e dagli insegnanti. La danza, del resto, richiede disciplina e costanza, oltre a una forte identità artistica.
La vera svolta della stagione però riguarda l'introduzione di due discipline lontane dal tradizionale universo del talent: il judo e il pugilato. I primi nomi associati a questo nuovo percorso sono India e Gabriele, scelti rispettivamente per le due specialità sportive. I due ragazzi saranno seguiti da insegnanti esterni e affronteranno un cammino parallelo rispetto a quello dei cantanti e dei ballerini. Non si troveranno quindi a competere direttamente con gli altri allievi nelle prove artistiche, ma potranno concentrarsi sulla propria preparazione e sui progressi nelle rispettive discipline. La scelta amplia il significato stesso della scuola, che punta a raccontare percorsi di crescita differenti, accomunati dalla necessità di impegno, allenamento e determinazione.