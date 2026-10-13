Amici 2026, ecco chi sono gli allievi della nuova classe: arrivano judo, pugilato e nuove sfide

Pubblicazione: 13 ottobre alle 13:05

Amici di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 con una classe rinnovata e una novità destinata a cambiare il volto del talent show. La puntata di domenica 11 ottobre ha dato il via ad un nuovo percorso per i giovani che sognano di trasformare la propria passione in una professione. Questa volta, però, non saranno soltanto cantanti e ballerini a contendersi un posto sotto i riflettori: la scuola apre le porte anche a discipline sportive come il judo e il pugilato, ampliando il proprio raggio d’azione.

e la competizione si preannuncia impegnativa. Per chi riesce a ottenere la maglia, infatti,con i professori e occasioni per dimostrare il proprio valore. Il traguardo è ancora lontano, ma il primo passo è già decisivo: entrare nella scuola significae di lavorare sulle proprie capacità.

Una delle novità riguarda il gruppo dei docenti, indicati quest’anno come responsabili artistici. Per il canto arrivano o confermano la propria presenza Rudy Zerbi, Samuray Jay e Amadeus, mentre per il ballo il compito di seguire i ragazzi spetta ad Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Un gruppo chiamato a valutare personalità e preparazione degli aspiranti artisti, individuando potenzialità e margini di miglioramento. Le loro decisioni saranno centrali nel percorso degli allievi, tra assegnazioni, giudizi e possibili momenti di tensione. Per il pubblico, inoltre, la composizione della squadra dei professori rappresenta uno degli elementi più attesi, perché ogni insegnante porta con sé un metodo di lavoro e una visione diversa del talento.

La danza resta uno dei pilastri di Amici. Sono otto i nomi da seguire tra i ballerini che hanno ottenuto l'accesso alla scuola: Napo, Celeste, Anna, Anna Messina, Clara, Riccardo, Lollo e Manolo. Per loro si apre un periodo in cui tecnica, espressività e capacità di affrontare coreografie differenti saranno messe alla prova. Il lavoro quotidiano con i docenti permetterà di capire quali allievi riusciranno a distinguersi e a conquistare maggiore spazio all'interno della classe. Del resto, la maglia rappresenta soltanto l'inizio: nel corso della stagione, i ragazzi dovranno dimostrare di saper crescere, accettare le critiche e affrontare le sfide proposte dalla produzione e dagli insegnanti. La danza, del resto, richiede disciplina e costanza, oltre a una forte identità artistica.

Anche la squadra del canto si presenta ricca di nuovi volti. Tra i primi allievi ammessi figuranoTra questi nomi spicca Shari , che può già vantare un'esperienza nel panorama musicale italianoUna presenza che aggiunge un elemento di curiosità alla nuova edizione.

La vera svolta della stagione però riguarda l'introduzione di due discipline lontane dal tradizionale universo del talent: il judo e il pugilato. I primi nomi associati a questo nuovo percorso sono India e Gabriele, scelti rispettivamente per le due specialità sportive. I due ragazzi saranno seguiti da insegnanti esterni e affronteranno un cammino parallelo rispetto a quello dei cantanti e dei ballerini. Non si troveranno quindi a competere direttamente con gli altri allievi nelle prove artistiche, ma potranno concentrarsi sulla propria preparazione e sui progressi nelle rispettive discipline. La scelta amplia il significato stesso della scuola, che punta a raccontare percorsi di crescita differenti, accomunati dalla necessità di impegno, allenamento e determinazione.