Amici 26, Erness eliminato dopo le accuse di plagio: Lorella Cuccarini è durissima
Amici 26, Erness viene eliminato dopo le polemiche sui presunti plagi. Samurai Jay boccia il nuovo inedito, mentre Lorella Cuccarini e Amadeus intervengono.
Il percorso di Erness ad Amici 26 si interrompe dopo le polemiche sui suoi inediti e una seconda possibilità che non ha prodotto il risultato sperato. Il cantante, entrato nella scuola di Maria De Filippi con il desiderio di affermarsi nel panorama musicale, deve lasciare il talent dopo il giudizio negativo di Samurai Jay. A rendere ancora più delicata la vicenda sono gli interventi di Lorella Cuccarini e Amadeus, che contestano duramente la gestione della situazione. Le anticipazioni della puntata, registrata il 22 ottobre e in onda domenica 25 ottobre su Canale 5, annunciano così un nuovo momento di tensione all'interno della scuola.
In un primo momento, Samurai Jay ha scelto di non procedere con l'eliminazione immediata. Il cantante ha sospeso temporaneamente la maglia di Erness, concedendogli un'ulteriore opportunità: lavorare per una settimana con alcuni professionisti e presentare un nuovo inedito. Una prova pensata per permettergli di dimostrare il proprio talento e chiarire i dubbi emersi nelle settimane precedenti. Arrivato il momento della verifica, Erness ha presentato il brano realizzato durante la settimana di lavoro. L'esito, però, è stato negativo. Samurai Jay non ha ritenuto il risultato sufficientemente convincente e ha deciso che il cantante non potesse proseguire la sua esperienza ad Amici 26.
La seconda possibilità, dunque, non è bastata a salvare il suo banco. La decisione segna la fine anticipata del suo percorso nella scuola e apre un confronto sulle responsabilità dell'allievo e sulle regole che dovrebbero valere per tutti i concorrenti. È proprio su questo punto che si concentra la reazione più severa dei professori. Lorella Cuccarini ha espresso una posizione particolarmente netta. Secondo la docente, di fronte a contestazioni di questa portata sarebbe stato opportuno intervenire subito, senza concedere un'ulteriore prova. "Ti avrei cacciato subito" e "È ingiusto e scorretto" sono le parole attribuitele durante la registrazione.
Le somiglianze contestate restano il punto di partenza della vicenda, mentre la decisione di Samurai Jay, resa nota dall'anticipazioni, arriva dopo una prova che non ha soddisfatto le aspettative. Per Amici 26 si tratta di un episodio destinato ad alimentare il confronto tra allievi e professori. La scuola di Maria De Filippi si conferma un ambiente in cui il talento deve accompagnarsi alla responsabilità artistica, soprattutto quando si tratta di presentare brani destinati a rappresentare l'identità musicale di un concorrente.