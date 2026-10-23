Amici 26, Erness eliminato dopo le accuse di plagio: Lorella Cuccarini è durissima

Pubblicazione: 23 ottobre alle 13:39

Il percorso di Erness ad Amici 26 si interrompe dopo le polemiche sui suoi inediti e una seconda possibilità che non ha prodotto il risultato sperato. Il cantante, entrato nella scuola di Maria De Filippi con il desiderio di affermarsi nel panorama musicale, deve lasciare il talent dopo il giudizio negativo di Samurai Jay. A rendere ancora più delicata la vicenda sono gli interventi di Lorella Cuccarini e Amadeus, che contestano duramente la gestione della situazione. Le anticipazioni della puntata, registrata il 22 ottobre e in onda domenica 25 ottobre su Canale 5, annunciano così un nuovo momento di tensione all'interno della scuola.

Al centro della vicenda ci sono alcuni brani presentati da Erness, nome d'arte di Ernesto Esposito. I dubbi sull'originalità delle sue composizioni sono emersi durante l'ascolto di Colpa Mia, un inedito nel quale Samurai Jay ha individuato somiglianze con una canzone argentina. Le verifiche hanno poi coinvolto anche altri pezzi del repertorio del giovane artista,. La questione ha assunto un peso decisivo per la sua permanenza nel programma, dove la capacità di proporre brani originali rappresenta un elemento fondamentale del percorso.

In un primo momento, Samurai Jay ha scelto di non procedere con l'eliminazione immediata. Il cantante ha sospeso temporaneamente la maglia di Erness, concedendogli un'ulteriore opportunità: lavorare per una settimana con alcuni professionisti e presentare un nuovo inedito. Una prova pensata per permettergli di dimostrare il proprio talento e chiarire i dubbi emersi nelle settimane precedenti. Arrivato il momento della verifica, Erness ha presentato il brano realizzato durante la settimana di lavoro. L'esito, però, è stato negativo. Samurai Jay non ha ritenuto il risultato sufficientemente convincente e ha deciso che il cantante non potesse proseguire la sua esperienza ad Amici 26.

La seconda possibilità, dunque, non è bastata a salvare il suo banco. La decisione segna la fine anticipata del suo percorso nella scuola e apre un confronto sulle responsabilità dell'allievo e sulle regole che dovrebbero valere per tutti i concorrenti. È proprio su questo punto che si concentra la reazione più severa dei professori. Lorella Cuccarini ha espresso una posizione particolarmente netta. Secondo la docente, di fronte a contestazioni di questa portata sarebbe stato opportuno intervenire subito, senza concedere un'ulteriore prova. "Ti avrei cacciato subito" e "È ingiusto e scorretto" sono le parole attribuitele durante la registrazione.

La sua critica riguarda soprattutto il rispetto nei confronti degli altri allievi: ragazzi che hanno conquistato un banco presentando il proprio lavoro e aspiranti concorrenti che, pur avendo tentato di entrare nella scuola, non ce l'hanno fatta. Anche, condividendo la severità della posizione espressa dalla collega. L'uscita di Erness riporta al centro del dibattito il tema dell'originalità nella musica e dell'importanza di tutelare il lavoro creativo.

Le somiglianze contestate restano il punto di partenza della vicenda, mentre la decisione di Samurai Jay, resa nota dall'anticipazioni, arriva dopo una prova che non ha soddisfatto le aspettative. Per Amici 26 si tratta di un episodio destinato ad alimentare il confronto tra allievi e professori. La scuola di Maria De Filippi si conferma un ambiente in cui il talento deve accompagnarsi alla responsabilità artistica, soprattutto quando si tratta di presentare brani destinati a rappresentare l'identità musicale di un concorrente.