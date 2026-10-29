Amici 26, Paulo salta le lezioni per dormire e fa infuriare Rudy Zerbi, ma poi commette un altro errore

Pubblicazione: 29 ottobre alle 10:00

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Paulo nella scuola di Amici 26. Il cantante, entrato da poco nel talent show di Maria De Filippi, è finito al centro di un episodio che ha provocato un duro richiamo da parte di Rudy Zerbi. Il motivo? Il giovane ha deciso di saltare alcune lezioni per continuare a dormire, lasciando persino la sua insegnante ad aspettarlo inutilmente in sala. Una scelta che ha sorpreso i professionisti del programma e che potrebbe avere conseguenze sul suo percorso.

La vicenda è stata raccontata durante il daytime di, quando le telecamere hanno mostrato quanto accaduto nella scuola., 24 anni, avrebbe dovuto partecipare alle attività previste durante la mattinata, ma ha preferito rimanere a letto, rinunciando a diversi appuntamenti. Ma non si è trattato di una semplice sveglia non sentita, visto che il cantante, nonostante sapesse di avere delle lezioni da seguire. Una decisione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli insegnanti e che ha costretto il giovane a fornire spiegazioni.

Paulo ha raccontato di essere andato a dormire molto tardi, perché impegnato nella scrittura di una strofa per un brano da preparare. Quando si è svegliato, ha pensato che non sarebbe riuscito a concentrarsi durante le lezioni e ha quindi deciso di continuare a riposare. Il problema è che, nel frattempo, la sua vocal coach lo stava aspettando in sala, senza essere stata avvisata dell'assenza. Soltanto dopo essersi alzato, intorno alle 10:30, Paulo ha raggiunto l'insegnante e ha cercato di spiegare quanto accaduto.

“Scusi, non mi giustifico neanche perché nemmeno io ho parole”, ha esordito il cantante, riconoscendo immediatamente la gravità del proprio comportamento. Ha poi chiarito di aver fatto tardi per lavorare alla musica e di aver preferito restare a letto, convinto che non avrebbe comunque seguito le attività con la necessaria attenzione. “Ma ho fatto una cavolata”, ha concluso, ammettendo di aver commesso un errore. Nonostante l'assenza e il disagio provocato, al giovane è stata concessa la possibilità di recuperare la lezione. La questione, tuttavia, non si è chiusa con le sue scuse.

A intervenire, responsabile artistico del cantante, che ha deciso di convocarlo per un confronto. Il professore ha sottolineato come la scuola di Amici rappresenti un'opportunità importante, ma anche un ambiente nel quale èe il. Saltare una lezione senza avvisare non significa soltanto perdere un'occasione per migliorare, ma anche dimostrare poca considerazione nei confronti dei professionisti che dedicano il proprio tempo alla preparazione dei concorrenti.

Per questo motivo Zerbi ha invitato Paulo a cambiare immediatamente atteggiamento, chiarendo che episodi simili non potranno essere tollerati in futuro. Il messaggio è stato particolarmente netto: se dovesse ripetere un comportamento del genere, potrebbero arrivare provvedimenti seri. Di fronte alle parole del professore, Paulo ha riconosciuto nuovamente le proprie responsabilità, assicurando di aver compreso l'errore e di voler affrontare il percorso nella scuola con maggiore attenzione. Ma proprio quando la situazione sembrava essersi risolta, è arrivato un altro episodio destinato a far discutere.

Amici, fonte: Mediaset

Poco dopo il richiamo di Zerbi, Paulo si è presentato con sette minuti di ritardo a una nuova lezione individuale. Un ritardo decisamente più contenuto rispetto alle assenze della mattinata, ma che ha assunto un peso particolare proprio alla luce di quanto accaduto poche ore prima. Anche in questa occasione è stato necessario l'intervento di una professionista della scuola, che ha ricordato al cantante l'importanza della puntualità e del rispetto verso chi lavora per permettere agli allievi di prepararsi. Il nuovo richiamo ha quindi riacceso l'attenzione sul comportamento del giovane, che dovrà dimostrare con i fatti di aver compreso quanto gli è stato detto.

. Originario di, in provincia di Brescia, il cantante ha 24 anni e ha già avuto modo di esibirsi davanti a un pubblico importante prima di entrare nel programma. Nel, infatti, ha aperto un concerto di, un'esperienza significativa per un artista ancora all'inizio del proprio percorso. La partecipazione al talent dirappresenta per lui una nuova occasione di crescita, ma quanto accaduto dimostra che il talento musicale, da solo, potrebbe non essere sufficiente.

Per il momento Paulo non è stato eliminato dalla scuola, a differenza di Erness, né risulta che sia stato annunciato un provvedimento disciplinare definitivo nei suoi confronti. Resta però l'avvertimento di Rudy Zerbi, che ha chiesto al cantante un cambiamento immediato. E dopo due episodi ravvicinati, la domanda è inevitabile: Paulo riuscirà a dimostrare di aver imparato la lezione oppure il suo comportamento finirà per compromettere il percorso ad Amici?