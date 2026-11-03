Andreas sbotta con Marina su Valeria al GF Vip: "Ho avuto una pazienza", emerge il retroscena del balletto

Pubblicazione: 03 novembre alle 09:14

Le prove di danza al Grande Fratello VIP diventano motivo di tensione tra Andreas Müller e Valeria Marini. Dopo aver trascorso parte della serata precedente a preparare una coreografia per la showgirl, il ballerino ha sentito il bisogno di raccontare a Marina La Rosa le difficoltà incontrate durante il lavoro. Secondo il suo racconto, le continue obiezioni sulle scelte dei movimenti avrebbero reso complicato portare avanti la preparazione. Un confronto che ha lasciato Andreas contrariato e che ha aperto una nuova conversazione sulle dinamiche tra gli inquilini.

Il confronto avviene il 2 novembre, durante la mattinata, quando Marina si trova in palestra per allenarsi. Andreas la raggiunge e coglie l'occasione per tornare su quanto accaduto durante le prove. Il ballerino spiega di aver dovuto gestire numerose contestazioni,, che avrebbe espresso più volte il proprio disaccordo sui passi suggeriti.

Una situazione che, a suo dire, lo ha costretto a controllarsi per non trasformare il momento di preparazione in una discussione ancora più accesa. "Ieri sera ho avuto una pazienza", racconta, lasciando trasparire tutto il proprio disappunto. A infastidirlo non sarebbe soltanto la difficoltà di trovare un accordo artistico. Andreas sottolinea anche di non essere tenuto a svolgere il ruolo di coreografo durante la permanenza nel reality e di aver comunque scelto di dare una mano alla coinquilina.

andreas si è stappato giusto contro valeria l’acerrima nemica di marina https://t.co/W97YDPXGKz — 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 (@tortaconlapanna) November 3, 2026

Per questo si sarebbe aspettato maggiore disponibilità nei confronti delle sue indicazioni. Il suo messaggio è piuttosto chiaro, non pretende che Valeria accetti qualsiasi proposta senza discuterla, ma desidera che il suo lavoro venga considerato con rispetto. "Io non sto qua a lavorare per te", afferma, spiegando di non voler essere trattato come qualcuno obbligato a soddisfare ogni richiesta. Marina ascolta lo sfogo e interviene nella conversazione, offrendo una propria interpretazione degli atteggiamenti della showgirl.

non sarebbe rivolto esclusivamente ad Andreas, ma. I due finiscono così per allargare il discorso ai rapporti tra i concorrenti, soffermandosi sulle critiche che, a loro giudizio, Valeria rivolgerebbe ad alcuni compagni per poi ridimensionare le proprie parole durante le puntate.

Tra gli episodi ricordati c'è anche quello dei rumori notturni provocati da Jonathan e dal suo gruppo, nonostante il disturbo, la showgirl non avrebbe reagito nei loro confronti come avrebbe fatto con altri inquilini, anche per via del rapporto di amicizia che li lega. La conversazione si conclude con una presa di posizione piuttosto netta da parte di Marina.

andreas ‘’ dimmelo in faccia piera che io e marina abbiamo un cervello in due ,invece di sentire gli assist dalle opinioniste’’ É SEMPRE PIÙ INSIPIDA COMUNQUE. #GFVIP https://t.co/aemEJtylQH — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) November 2, 2026

La concorrente confessa di essere arrivata al punto di desiderare l'uscita di Valeria dal programma, ricordando anche le occasioni in cui la stessa showgirl avrebbe manifestato la volontà di lasciare il gioco. Una considerazione che trova il sostegno di Andreas, ancora contrariato per quanto successo durante le prove. Il balletto, nato come un'attività da preparare insieme in vista dell'esibizione, finisce per alimentare nuove tensioni nella Casa e riaccendere il confronto sui rapporti tra i protagonisti del Grande Fratello VIP.