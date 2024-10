Andrew Garfield commenta una sua scena di The Social Network diventata virale su TikTok

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:52

Andrew Garfield ha recitato nel ruolo di Eduardo Saverin in The Social Network di David Fincher (2011). E proprio alcune scene di quel film sono diventate virali sui social. Specialmente su TikTok troviamo persone che fanno il lip-sync del suo discorso: "Scusa, il mio completo di Prada è in tintoria insieme alla mia felpa e ai miei infradito da vaffanc*lo tutti, cogli*ne pretenzioso!"

È passione. È giustizia. Suppongo che alla gente su TikTok piaccia la giustizia, e piaccia l'indignazione giusta, furiosa, e qualcuno che cerca giustizia — come Eduardo Saverin in quel momento. E penso che probabilmente, a livello incoscio, piaccia anche vedere la tecnologia distrutta.

A proposito di questi video che circolano Garfield afferma divertito:

Quella scena, infatti, si trova a fine film, quando Saverin scopre di essere stato fregato dal suo socio e amico Mark Zuckerberg (interpretato da).