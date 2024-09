Andrew Garfield svela una lista di più di 20 attori con cui vorrebbe collaborare

Pubblicazione: 30 settembre alle 13:30

Andrew Garfield ha presentato il film We Live in Time, in cui ha recitato accanto a Florence Pugh, al festival di San Sebastian e, intervistato da The Hollywood Reporter, ha svelato con quali attori vorrebbe lavorare in futuro.

Sono stato in un film con Meryl Streep, ma non ho mai lavorato con Meryl. Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Daniel Day Lewis, se mai decidesse di lavorare ancora. Robert Duval, Gene Hackman. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Robert Redford e Philip Seymour Hoffman, e Vincent D'Onofrio, Linda Emond, Sally Field. Queste sono le persone che penso siano i custodi di quella recitazione profonda.

La star britannica ha ammesso che ci sono tante star con cui vorrebbe recitare, partendo dalle "generazioni precedenti":

Ci sono altre persone, ovviamente, nella mia generazione e più giovani. Ho appena visto Colman Domingo in Sing Sing, uno dei miei film preferiti di sempre a questo punto.

Gli attori delle nuove generazioni

Garfield ha poi aggiunto:

L'attore ha una lista lunga di colleghi e colleghe con cui vorrebbe essere coinvolto in un progetto futuro o con cui si è trovato bene in passato e spera di poter collaborare nuovamente.

Ho potuto lavorare con Zendaya, che è semplicemente meravigliosa. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lei. Voglio lavorare con i miei amici. Non ho mai lavorato con Eddie Redmayne o Charlie Cox o Tom Sturridge. Cillian Murphy. Ho fatto uno screen test con Cillian una volta e Ben Whishaw, ed è stato davvero entusiasmante. Ci sono certe persone nella generazione più giovane che trovo inoltre davvero entusiasmanti. Ovviamente Timothee Chalamet è semplicemente incredibile. E Austin Butler è grandioso. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con la mia amica Laura Dern. La lista è davvero, realmente infinita. Sono stato così felice di poter lavorare brevemente con Ayo Edebiri, che adoro, e ho potuto fare del vero lavoro con Julia Roberts, che è stato qualcosa di paradisiaco.

Andrew Garfield ha quindi concluso la sua lista ricordando:

E Tom Hanks. Quello fa parte ugualmente del mio sogno. Vorrei inoltre lavorare con Will Ferrell, che ho incontrato recentemente. Steve Carell. Amerei lavorare con Ryan Gosling. Ho fatto uno screen test con Ryan 20 anni fa e da allora ho sempre voluto fare qualcosa con lui, per me è davvero una fonte di ispirazione.