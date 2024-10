Andrew Garfield pensa che Mel Gibson "meriti di fare film" perché tutte le persone "possono guarire"

Pubblicazione: 18 ottobre alle 16:00

Andrew Garfield ha lavorato con Mel Gibson nel film La battaglia di Hacksaw Ridge nel 2016 e, afferma, da lui ha imparato tanto. Gibson è spesso finito nell'occhio del ciclone per alcuni commenti razzisti, omofobi e antisemiti fatti in passato. Ma Garfield, che è ebreo, è convinto che tutti possono cambiare e migliorare e meritano di avere l'opportunità per farlo.

Rispondendo a come è stato lavorare con Gibson, Garfield ha dichiarato:

Ho imparato molto, in realtà. Ho imparato che le persone possono guarire. Ho imparato che le persone possono cambiare, che le persone possono ricevere aiuto. Ho imparato che tutti meritano rispetto. E che le persone meritano seconde possibilità, terze possibilità, quarte possibilità. Che nessuno di noi è infallibile.

Ha fatto un bellissimo lavoro su sé stesso, e grazie a Dio. Perché è un regista straordinario e penso che meriti di fare film. Merita di raccontare storie, perché ha un cuore molto, molto grande e compassionevole. È il tipo di regista che si alzava da dietro i monitor, con gli occhi lucidi. Sapeva quando qualcosa era giusto e quando non lo era. E mi fidavo davvero di lui. È un narratore viscerale, quindi sente… è come se non potesse fare a meno di sentire tutto. È davvero un tipo empatico.

Ha poi aggiunto:

Fonte / Deadline

Gibson, nonostante non sia più tra i favoriti di Hollywood dopo i commenti fatti nel 2006, ha comunque sempre continuato a lavorare. Il suo prossimo film come regista e produttore è Flight Risk, con protagonisti Mark Wahlberg, Topher Grace e Michelle Dockery, la cui uscita nelle sale è prevista per l'inizio del 2025.