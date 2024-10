Andrew Garfield spiega perché non pensa di ritornare in un eventuale sequel di The Social Network

Pubblicazione: 03 ottobre alle 15:14

Tempo fa Aaron Sorkin, celebre sceneggiatore di The Social Network, aveva ventilato l'idea di tornare per scrivere un secondo capitolo del film diretto da David Fincher.

Penso che qualsiasi cosa faccia Aaron [Sorkin] possa essere davvero, davvero potente e interessante, e se si sente attratto da un argomento, è perché c'è qualcosa di forte dietro. Sarei entusiasta [di un sequel]. Non credo che ne farò parte, perché penso che Eduardo stia semplicemente vivendo con i suoi miliardi a Singapore.

La gente pensa che Eduardo sia stato fregato, ma è un miliardario a Singapore, e io sono qui, che sudo, a parlare di me stesso con un gruppo di sconosciuti.

Aggiunge scherzando:

Sorkin aveva dichiarato ancora nel 2021 di voler scrivere un copione che mettesse in luce “il lato oscuro” di Facebook. Aveva poi aggiunto che una sceneggiatura per un seguito di The Social Network è in fase di sviluppo e tratterà del modo in cui Facebook ha contribuito all'insurrezione del 6 gennaio 2021.