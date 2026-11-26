Pubblicazione: 26 novembre alle 14:57

Tra le serie televisive che hanno saputo trasformare la musica in una parte fondamentale della propria identità, Miami Vice occupa un posto speciale. La produzione americana degli anni Ottanta ha ospitato numerosi artisti, spesso coinvolti in vere e proprie esibizioni all'interno degli episodi. Tra queste partecipazioni c'è anche quella di Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, che nel 1985 è apparso sul piccolo schermo insieme ai Power Station. Un incontro tra televisione e rock che rappresenta una curiosità interessante per gli appassionati della serie e della musica di quel periodo.

, trasmesso negli Stati Uniti il 4 ottobre 1985. In questa puntata, la band compare in un locale notturno frequentato dai protagonisti Sonny Crockett e Rico Tubbs. Non si tratta di una semplice apparizione promozionale, i musicisti interpretano sé stessi e si esibiscono davanti alla macchina da presa, inserendo una performance dal vivo all'interno della narrazione.

La formazione presente nell'episodio comprende Andy Taylor alla chitarra, suo compagno nei Duran Duran John Taylor al basso e Tony Thompson alla batteria. Alla voce c'è Michael Des Barres, entrato nei Power Station dopo l'uscita di Robert Palmer dalla formazione per proseguire la propria carriera solista. Des Barres aveva assunto il ruolo di cantante nelle esibizioni dal vivo del gruppo, partecipando anche al concerto benefico Live Aid del luglio 1985. La sua presenza nella serie rispecchia la formazione che portava il progetto musicale sui palchi in quel periodo.

Il brano scelto per la performance è Get It On (Bang a Gong), cover del celebre pezzo dei T. Rex scritto da Marc Bolan e pubblicato originariamente nel 1971. La versione dei Power Station era già stata inclusa nell'album omonimo del 1985 e aveva ottenuto un importante successo internazionale. In Miami Vice viene eseguita dal vivo nel locale, con Andy Taylor impegnato alla chitarra e gli altri componenti della band al suo fianco. La sequenza rappresenta uno degli esempi del rapporto tra la serie e la musica contemporanea, elemento centrale dello stile della produzione.

C'è anche un particolare che rende la partecipazione ancora più curiosa.. Il bassista dei Duran Duran viene chiamato da Crockett con il soprannome di J.T. e presenta Des Barres come il nuovo cantante dei Power Station. Andy Taylor, viene mostrato mentre suona durante la performance, ma non compare nei titoli originali dell'episodio.

L'apparizione dei Power Station in Miami Vice è una testimonianza particolare di un periodo in cui le produzioni televisive cercavano un legame sempre più stretto con la scena musicale internazionale. Per Andy Taylor si tratta di una presenza televisiva breve, ma significativa, che permette di ritrovare il chitarrista in un contesto diverso da quello dei Duran Duran. Un piccolo frammento degli anni Ottanta in cui una serie poliziesca, un locale notturno e una delle formazioni rock più interessanti del momento si incontrano sulle note di un classico dei T. Rex.