Andy Taylor dei Duran Duran in Miami Vice: il cameo musicale con i Power Station che pochi ricordano
Andy Taylor dei Duran Duran appare in Miami Vice con i Power Station: ecco l'episodio, il brano eseguito e i dettagli del cameo del 1985.
Tra le serie televisive che hanno saputo trasformare la musica in una parte fondamentale della propria identità, Miami Vice occupa un posto speciale. La produzione americana degli anni Ottanta ha ospitato numerosi artisti, spesso coinvolti in vere e proprie esibizioni all'interno degli episodi. Tra queste partecipazioni c'è anche quella di Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, che nel 1985 è apparso sul piccolo schermo insieme ai Power Station. Un incontro tra televisione e rock che rappresenta una curiosità interessante per gli appassionati della serie e della musica di quel periodo.
La formazione presente nell'episodio comprende Andy Taylor alla chitarra, suo compagno nei Duran Duran John Taylor al basso e Tony Thompson alla batteria. Alla voce c'è Michael Des Barres, entrato nei Power Station dopo l'uscita di Robert Palmer dalla formazione per proseguire la propria carriera solista. Des Barres aveva assunto il ruolo di cantante nelle esibizioni dal vivo del gruppo, partecipando anche al concerto benefico Live Aid del luglio 1985. La sua presenza nella serie rispecchia la formazione che portava il progetto musicale sui palchi in quel periodo.
Il brano scelto per la performance è Get It On (Bang a Gong), cover del celebre pezzo dei T. Rex scritto da Marc Bolan e pubblicato originariamente nel 1971. La versione dei Power Station era già stata inclusa nell'album omonimo del 1985 e aveva ottenuto un importante successo internazionale. In Miami Vice viene eseguita dal vivo nel locale, con Andy Taylor impegnato alla chitarra e gli altri componenti della band al suo fianco. La sequenza rappresenta uno degli esempi del rapporto tra la serie e la musica contemporanea, elemento centrale dello stile della produzione.
L'apparizione dei Power Station in Miami Vice è una testimonianza particolare di un periodo in cui le produzioni televisive cercavano un legame sempre più stretto con la scena musicale internazionale. Per Andy Taylor si tratta di una presenza televisiva breve, ma significativa, che permette di ritrovare il chitarrista in un contesto diverso da quello dei Duran Duran. Un piccolo frammento degli anni Ottanta in cui una serie poliziesca, un locale notturno e una delle formazioni rock più interessanti del momento si incontrano sulle note di un classico dei T. Rex.