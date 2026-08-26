Angeli e Demoni la spiegazione del finale: cos'ha fatto il Camerlengo e chi c'è dietro gli Illuminati

Pubblicazione: 26 agosto alle 11:07

Angeli e Demoni è andato in onda ieri sera su Rai 2 e se vi siete addormentati prima del finale, se non avete collegati tutti i puntini o se la Rai ha deciso di tagliare il film sul più bello, ecco una spiegazione di ciò che succede a Robert Langdon proprio alla fine. Quando il personaggio interpretato da Tom Hanks arriva in Vaticano per decifrare i simboli lasciati dagli Illuminati, tutto sembra puntare verso un'antica vendetta: una setta segreta che vuole distruggere la Chiesa cattolica nel momento più delicato, durante l'elezione del nuovo Papa. Ma il finale del film ribalta completamente questa narrazione, svelando che dietro il complotto non si nasconde un nemico esterno, bensì qualcuno molto più vicino al cuore della Chiesa.





: quattro cardinali rapiti, un cilindro di antimateria nascosto nelle viscere del Vaticano pronto a esplodere, e una serie di omicidi firmati con i marchi degli Illuminati e le opere di Gian Lorenzo Bernini. Tutto costruito per far credere a una guerra millenaria tra scienza e religione. E, disposto a tutto pur di salvare la Chiesa.dalla Fontana dei Quattro Fiumi, impedendogli di annegare. È l'unico dei quattro preferiti papabili a sopravvivere. Seguendo le tracce dell'assassino, scoprono che i cardinali erano stati tenuti prigionieri a Castel Sant'Angelo, dove trovano i marchi utilizzati per i delitti rituali. Ma c'è un quinto simbolo, quello destinato al Camerlengo stesso. Tornati in Vaticano, la scena che trovano sembra confermare ogni sospetto:, e il comandante della Guardia Svizzera Richter gli punta contro una pistola.

Le Guardie sparano, uccidendo Richter insieme all'arcivescovo Simeon. Ma prima di morire, il comandante riesce a consegnare una chiave a Langdon. È un gesto disperato, l'ultimo tentativo di far emergere la verità. Quella chiave apre l'accesso alle registrazioni di sicurezza che cambiano completamente il significato di ogni evento accaduto fino a quel momento. Le immagini mostrano che Richter non stava complottando: stava indagando su McKenna. Il Camerlengo aveva architettato tutto dall'inizio.





da parte di Vittoria e di suo padre, considerandola una straordinaria occasione per, per dimostrare che la Chiesa poteva dialogare con il progresso. Ma, un tradimento dei principi fondamentali della religione. Così aveva avvelenato il Papa, fatto rapire i quattro cardinali progressisti favorevoli a questa apertura, rubato l'antimateria e costruito artificialmente il ritorno degli Illuminati.L'obiettivo era duplice:nel momento del pericolo. Ogni elemento del piano era calibrato per questo. Gli omicidi rituali servivano a creare terrore e a richiamare un nemico antico, facilmente identificabile. Il furto dell'antimateria aggiungeva il peso simbolico della scienza come minaccia. Eper apparire come vittima e martire.

Il momento culminante della messinscena è l'esplosione dell'antimateria. Quando il cilindro viene trovato nella tomba di San Pietro, mancano pochi minuti alla detonazione. McKenna, ex pilota dell'esercito, prende personalmente il contenitore, sale su un elicottero e lo porta sopra Roma. Si lancia con il paracadute pochi istanti prima che l'antimateria esploda in cielo, salvando la città. L'atterraggio in Piazza San Pietro è trionfale: la folla lo accoglie come un eroe, qualcuno invoca addirittura la sua elezione a Papa per acclamazione. È il momento della sua vittoria, l'apoteosi del piano perfetto.





Mae recupera le registrazioni che. Quando i filmati vengono mostrati ai cardinali riuniti in conclave, il Camerlengo comprende di essere stato smascherato. Non cerca scuse, non tenta di fuggire. Si ritira nella Cappella Sistina,. È un ultimo gesto teatrale, un'autoimmolazione che trasforma la sconfitta in martirio.Ufficialmente McKenna è morto per le ferite riportate dopo il lancio dall'elicottero, conservando la sua immagine eroica. La Chiesa preferisce proteggere la propria stabilità piuttosto che esporre il tradimento interno.: la verità è stata scoperta, ma viene subordinata alla necessità di preservare l'istituzione.

Il conclave elegge quindi il cardinale Baggia, salvato da Langdon, che assume il nome di Papa Luca. La scelta del nome non è casuale: San Luca era medico oltre che evangelista, rappresenta proprio quel dialogo tra scienza e fede che McKenna aveva cercato disperatamente di impedire. Il nuovo Papa incarna la visione progressista di Pio XVI, quella stessa apertura per cui erano morti lui e i cardinali. In un certo senso, il piano di McKenna fallisce completamente nel suo obiettivo ideologico, anche se la sua immagine pubblica rimane intatta.



