Rai 2 taglia il finale del Codice Da Vinci per il calcio: rivolta social degli spettatori

Pubblicazione: 25 agosto alle 13:35

La serata di lunedì 24 agosto 2026 passerà alla storia come uno dei passi falsi più clamorosi della televisione pubblica italiana. Migliaia di spettatori si sono sintonizzati su Rai 2 per seguire Il Codice Da Vinci, il thriller del 2006 diretto da Ron Howard con Tom Hanks, tratto dal best seller mondiale di Dan Brown. Ma proprio quando Robert Langdon stava per svelare il segreto del Sacro Graal a un passo dal finale, il film si è interrotto bruscamente, lasciando posto agli spot pubblicitari e poi a Il Processo al 90°, il programma di approfondimento calcistico.





Rai 2 pubblicizza da giorni la trilogia di Dan Brown. Ecco come stasera ha brutalmente tagliato il finale de “Il Codice Da Vinci” per fare spazio a “Il Processo del Lunedì”, in barba al rispetto dovuto a chi paga il canone e aspetta le 21.30 per la prima serata pic.twitter.com/udcfnPWth7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 25, 2026

possibile: quando il protagonista si avvicina alla soluzione dell'enigma che ha guidato l'intera narrazione.che il Sacro Graal è in realtà la tomba di Maria Maddalena, sepolta sotto la piramide del museo del Louvre a Parigi. Hanno investito oltre due ore davanti allo schermo seguendo indizi, inseguimenti e misteri per poi ritrovarsi senza risposta, con il telecomando in mano e una comprensibile sensazione di essere stati presi in giro.. Su X, gli utenti hanno fatto a gara per ironizzare sull'accaduto. "Stasera Il Codice Da Vinci aveva un mistero in più. Non quello del Graal, ma che fine abbia fatto il finale del film", ha scritto un telespettatore. Altri hanno sottolineatocostruito interamente attorno alla risoluzione di un enigma. C'è chi ha parlato di, chi ha definito la scelta "brutale" considerando che Rai 2 aveva pubblicizzato per giorni la messa in onda della trilogia di Dan Brown.

Ma cosa è successo davvero nei meccanismi della programmazione Rai? A fare chiarezza è intervenuto martedì mattina Adriano De Maio, direttore della sezione Cinema e Serie TV della Rai, con delle scuse ufficiali che hanno provato a spiegare il disservizio. "La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche", ha dichiarato De Maio. "Tutto questo per quarantamila ore di cinema l'anno trasmesse da Rai. Ma l'errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico".



