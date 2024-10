Angelina Jolie rivela che considera Maleficent "un po' una commedia romantica"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 17:00

Angelina Jolie, dopo anni di latitanza, torna al cinema con il film Maria, basato sugli ultimi anni di vita della cantante d'opera Maria Callas. L'attrice non si è mai tirata indietro davanti a ruoli drammatici, d'azione o fantasy, ma nella sua lunga carriera non ha mai recitato in una commedia romantica.

Sul red carpet della premiere di Maria a Los Angeles E! News ha chiesto a Jolie se pensa che reciterà mai in una rom-com:

Non so quanto sarei brava in una commedia romantica. Penso che Maleficent sia stata la cosa più vicina a una commedia romantica per me. Pensavo fosse innamorata di Fosco, quindi era un po' una commedia romantica in questo senso, ma forse ero l'unica a vederla così.

Per quanto alcuni possano aver effettivamente pensato a un innamoramento tra Malefica e Fosco, sarebbe decisamente più appropriato dire che è Mr & Mrs Smith ad avvicinarsi di più al genere.