Anna Kendrick grida "vaffan****" al regista che l'ha umiliata davanti a un centinaio di comparse per "affermare il suo potere"

Durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused il conduttore Josh Horowitz ha chiesto ad Anna Kendrick di raccontare l'appunto peggiore che un regista le abbia mai fatto. L'attrice (ora regista con il suo filmWoman of the hour, disponibile su Netflix) ne ha approfittato per raccontare l'episodio di un regista che l'ha messa in imbarazzo di fronte a un centinaio di comparse.

Racconta Kendrick:

Ricordo che una volta un regista, in una stanza piena di circa 100 comparse, disse: "Ehi, nella prossima ripresa prova qualcosa di nuovo, improvvisa". Così l’ho fatto, e poi il regista ha detto: "Stop!", è venuto da me e, di nuovo davanti a 100 comparse, ha detto: "Senti, torniamo al copione!"

Sembrava davvero una mossa studiata appositamente per mettermi in imbarazzo e affermare il suo potere. È stato davvero disgustoso, ma poi la mia improvvisazione è finita nel trailer del film. Quindi, vaffan****!

Continua:

Ovviamente Kendrick ha preferito non rivelare l'identità del regista.