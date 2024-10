Anna Kendrick spiega perché si sentiva come una "spettatrice" nel recitare in Twilight

Pubblicazione: 21 ottobre alle 13:00

Uno dei primi film in cui ha recitato Anna Kendrick èTwilight, ma l'attrice ha spiegato di aver fatto sempre fatica a "ricordarselo". Mentre Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner venivano travolti dal fenomeno, lei infatti restava ai margini di quell'enorme successo.

Racconta Kendrick:

La mia esperienza in quel cast è stata davvero unica. Quasi tutti gli altri membri dovevano trattare ogni momento come se fosse una questione di vita o morte, bene contro male, le nostre anime eterne erano in gioco — e tutto quello che dovevo fare io era presentarmi e fare un commento sarcastico mentre attraversavo la scena.

Quindi mi sono davvero sentita un po' come una spettatrice, in un certo senso, e sono stata molto grata di poter assistere a questo fenomeno culturale senza che mi influenzasse davvero in modi che penso sarebbero stati davvero difficili e opprimenti. I fan di quei libri sono così appassionati che, anche se sei entrato nel franchise molto tardi e avevi solo una battuta, ma interpretavi un vampiro o un lupo mannaro, provavano ossessionate per te. Analizzavano ogni dettaglio del tuo costume, i tuoi gesti e qualsiasi cosa, e io semplicemente non avevo quel livello di responsabilità.

Continua:

Nel franchise diAnna Kendrick interpreta Jessica, amica della protagonista Bella. Il suo personaggio, come dice la stessa attrice, è stato spesso utilizzato come spalla comica per allentare la tensione drammatica dei film.