Anna Kendrick spiega cosa intendeva quando ha detto di essersi "dimenticata" di aver recitato in Twilight

Pubblicazione: 30 ottobre alle 17:14

Anna Kendrick ha interpretato Jessica, amica di Bella, in quattro dei cinque film della saga di Twilight. Negli ultimi anni l'attrice ha parlato della sua parte nel franchise, spiegando che, dal momento che il suo era solo un piccolo ruolo, si era quasi "dimenticata" di averlo interpretato. Tanto che nel 2018 aveva addirittura scritto un tweet in cui diceva: "Ca**o, mi sono appena ricordata di essere stata in Twilight".

Ospite del podcast Call Her Daddy, Kendrick ha spiegato cosa voleva dire con quelle parole:

Tempo fa, avevo fatto un tweet divertente e un po' sciocco in cui dicevo semplicemente: "Mi sono appena ricordata di essere stata in Twilight". La gente ha reagito dicendo cose come: "Aspetta, non è che davvero ti eri dimenticata di essere stata in Twilight?" E la risposta è sì e no, davvero. Perché, ovviamente, non ho dimenticato l'esperienza di fare quei film.

Ma quei film, specialmente all’epoca, avevano preso una vita propria, ed erano diventati una specie di riferimento, nel bene e nel male. Un punto di riferimento costante quando si cercava il prossimo Twilight o qualcosa del genere. Mi ritrovavo in conversazioni di lavoro in cui si diceva: "Ah, sì. Ho sentito che c'è una serie di libri che è stata opzionata e che forse vogliamo provare a trasformare nel prossimo Twilight" e poi me ne rendevo conto pensando: "Oh mio Dio, io sono in quei film".

Ha poi aggiunto:

Fonte / Call Her Daddy

A differenza delle sue co-star, Kendrick non ha guadagnato immediata fama e popolarità recitando per il cinema. Lei stessa ha ammesso che era semplicemente vista come la spalla comica della situazione, mentre poi ha ottenuto ruoli sempre più di maggiore spicco per poi arrivare a, il suo primo film da regista.