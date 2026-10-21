Anna Safroncik in lacrime a Ballando: "Volevo morire", il duro sfogo dopo le critiche e lo scontro con Lini

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:19

Una serata complicata, un errore durante la coreografia e le critiche che hanno lasciato il segno. Anna Safroncik è scoppiata in lacrime dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, raccontando a Milly Carlucci tutta la sofferenza provata. L'attrice, in gara insieme al maestro Leonardo Lini, ha vissuto uno dei momenti più difficili del suo percorso nel programma di Rai 1. A pesare non è stata soltanto la delusione per l'esibizione, ma anche il giudizio della giuria e i commenti ricevuti sui social. Durante Ballando Segreto, la concorrente ha ripercorso quanto accaduto, pronunciando parole molto forti: "Volevo morire".

La difficoltà è emersa già durante l'esibizione, quando l'attrice di origini ucraine ha avuto un momento di esitazione che ha compromesso la sequenza dei passi. Nonostante il tentativo di Leonardo Lini di aiutarla a recuperare il ritmo, Safroncik non è riuscita a ritrovare completamente la concentrazione. A Ballando Segreto ha spiegato che quel breve blocco le ha fatto perdere il controllo della coreografia, provocandole una forte agitazione. La delusione si è poi trasformata in tensione nei confronti del maestro, accusato durante la diretta di contribuire alla sua demotivazione.

A rendere ancora più difficile la serata sono state le osservazioni della giuria. Barbara D'Urso ha criticato apertamente l'atteggiamento dell'attrice, definendola pesante per il modo in cui si rivolgeva al suo insegnante. Un giudizio che, insieme alle reazioni del pubblico sui social, ha profondamente ferito Safroncik. Nel confronto con Milly Carlucci, la concorrente ha raccontato di non essere abituata a ricevere valutazioni così negative, soprattutto dopo trent'anni di carriera. L'errore sul palco è diventato motivo di una sofferenza più ampia, alimentata dalla sensazione di aver deluso le aspettative degli altri.

Durante lo sfogo, Anna non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confessato quanto sia difficile per lei accettare uno sbaglio. Abituata a pretendere molto da se stessa, ha vissuto quell'imprevisto come un fallimento personale. "Ho sbagliato una volta e mi hanno distrutta, mi hanno massacrata", ha dichiarato, riferendosi alle reazioni ricevute. Proprio in quel momento ha pronunciato la frase "Volevo morire", utilizzata per esprimere l'intensità della vergogna e dello sconforto provati dopo essersi bloccata davanti alle telecamere.