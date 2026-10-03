Anne Hathaway aveva promesso di “sparire” il 3 ottobre e lo ha fatto davvero: il video è geniale

Pubblicazione: 03 ottobre alle 16:44

Anne Hathaway lo aveva promesso e, arrivato il 3 ottobre, ha deciso di mantenere la parola nel modo più letterale possibile. Dopo un 2026 trascorso praticamente senza fermarsi tra set, première e tour promozionali, l'attrice aveva annunciato che sarebbe “sparita in una nuvola di fumo”. E adesso un video pubblicato sui social dimostra che, almeno per scherzo, è successo davvero. Tutto nasce durante la promozione di Verity, il thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover che rappresenta il quinto film con Hathaway arrivato nelle sale nel corso dell'anno.

Parlando dei suoi programmi dopo l'uscita, l'attrice aveva spiegato di avere intenzione di, scegliendo però un'immagine decisamente particolare per descrivere la propria pausa. “Il film esce il 2 ottobre e il 3 ottobre sparirò in una nuvola di fumo”,, aggiungendo che il pubblico. Una battuta che poteva tranquillamente rimanere tale, ma cheha deciso di trasformarla inper salutare quello che è stato uno degli anni più intensi della sua carriera. Nel video condiviso su Instagram, l'attrice appare seduta mentre

Quando arriva a pronunciare la fatidica data del 3 ottobre, però, succede esattamente ciò che aveva annunciato: una nuvola di fumo invade improvvisamente lo schermo e Hathaway scompare dalla sedia. E la gag non termina qui, visto che poco dopo entra nell'inquadratura una componente del suo team, che si accorge dell'assenza dell'attrice e reagisce chiedendo dove sia finita. Il filmato prosegue quindi con una serie di finti titoli di giornale dedicati alla misteriosa “scomparsa” di Hathaway, trasformando la promessa fatta durante le interviste in una vera e propria uscita di scena. Prima di sparire, però, l'attrice ha lasciato idealmente il testimone ad alcuni colleghi e nel video compaiono i nomi di Zendaya, Tom, Rob e Florence, accompagnati da un invito a portare a termine l'anno.

Un riferimento che sembra chiamare in causa alcuni dei protagonisti con cui Hathaway ha condiviso questo affollatissimo 2026, tra cui Zendaya e Robert Pattinson, suoi colleghi in Odissea. Dietro la gag c'è infatti un anno difficilmente replicabile. Hathaway ha avuto ben cinque film in uscita nel giro di pochi mesi: Mother Mary ad aprile, Il diavolo veste Prada 2 a maggio, Odissea di Christopher Nolan a luglio, La fine di Oak Street ad agosto e infine Verity a ottobre. Due di questi titoli si sono inoltre trasformati in alcuni dei maggiori successi cinematografici del 2026, visto che Il diavolo veste Prada 2 è diventato uno dei film Disney più redditizi dell'anno, mentre Odissea ha raggiunto risultati ancora più impressionanti, diventando il maggiore incasso della carriera sia di Hathaway sia di Christopher Nolan.

Un'esposizione talmente continua che la stessa attrice ha ammesso di essersi chiesta se il pubblico non avrebbe finito per vederla persino troppo. Intervistata da CBS Mornings,ha raccontato di aver avuto inizialmente qualche timore davanti alla prospettiva di, salvo poi scegliere di godersi un momento professionale tanto particolare invece di. La “scomparsa” del 3 ottobre ha però anche una ragione molto più concreta, poichécone ha intenzione di concedersi una pausa. Non sarà comunque un addio alle scene:

Tra i progetti futuri dell'attrice c'è infatti Giorni di Tuono 2, che la vedrà recitare al fianco di Tom Cruise e le cui riprese dovrebbero coinvolgerla a partire da marzo. Nel suo futuro resta inoltre The Princess Diaries 3, altro ritorno particolarmente atteso dal pubblico. Per il momento, però, Hathaway sembra intenzionata a mantenere davvero almeno metà della sua promessa. Dopo cinque film, mesi di première e un 2026 nel quale è sembrata essere praticamente ovunque, il 3 ottobre è finalmente arrivato, ed invece di limitarsi a salutare i fan, Anne Hathaway ha preferito farlo a modo suo: con una nuvola di fumo e una sedia improvvisamente vuota.