Tom Cruise riporta in pista Giorni di tuono dopo quasi 40 anni: Anne Hathaway sarà la grande novità del sequel

Pubblicazione: 30 agosto alle 08:15

Anne Hathaway si prepara a un cambio di scenario radicale, affiancando Tom Cruise nel sequel di Giorni di tuono, il cult del 1990 diretto da Tony Scott che ha consacrato l'attore come icona del cinema d'azione. Paramount Pictures ha ufficializzato la notizia con una data di uscita ambiziosa: 2 giugno 2028, quasi quarant'anni dopo l'originale. L'annuncio è arrivato attraverso un'immagine promozionale condivisa dallo stesso Cruise, che ritrae i due protagonisti su una pista NASCAR.

Nel primo capitolo,, un pilota emergente reclutato dagrazie all'intuizione di un ex campione interpretato da. Al suo fianco c'eranoe un giovane John C. Reilly. Oggi, quasi quattro decenni dopo,tornerà in pista, ma i dettagli sulla trama rimangono avvolti nel mistero.: interpreterà una proprietaria di scuderia corse e ingegnere, una figura che promette di portare competenza tecnica e autorevolezza in un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini.

Una scelta che riflette l'evoluzione del settore motorsport e che offre all'attrice premio Oscar uno spazio narrativo ben diverso dai suoi ruoli più recenti. La regia è affidata a Jonathan Levine, noto per Long Shot e Mr. Irrelevant, mentre la produzione vede il ritorno di Jerry Bruckheimer, pilastro dei blockbuster Paramount, insieme a Cruise e Tommy Harper. Il film sarà girato in formato IMAX e distribuito esclusivamente in sala, con proiezioni anche in Dolby Cinema e 4DX, confermando la volontà di offrire un'esperienza cinematografica totalizzante.

Per Hathaway, questo progetto si inserisce in un 2026 straordinariamente intenso. L'attrice ha già portato in sala quattro film quest'anno: Mother Mary, Il diavolo veste Prada 2, Odissea e La Fine di Oak Street. È inoltre in attesa di un figlio e chiuderà l'anno con Verity, adattamento del romanzo di Colleen Hoover. Ha appena concluso le riprese di Alone at Dawn, dramma militare con Adam Driver, ed è impegnata nel terzo capitolo di Principessa per amore, il film Disney che l'ha lanciata all'inizio degli anni 2000.