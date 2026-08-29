“Ho quasi dimenticato Tom Cruise”: in Digger si è spinto così oltre che sul set vedevano solo il personaggio
Tom Cruise si è immerso completamente nel ruolo di Digger Rockwell: Riz Ahmed racconta come sul set sia rimasto nel personaggio anche a telecamere spente.
C'è un momento, durante le riprese di un film, in cui un attore smette di recitare e inizia semplicemente a essere. Tom Cruise ha attraversato quella soglia sul set di Digger con una tale intensità che i suoi colleghi hanno finito per dimenticare con chi stavano lavorando. Non più la star da 64 anni e quattro decenni di Hollywood alle spalle, ma Digger Rockwell: magnate del petrolio, uomo controverso, presenza ingombrante e quasi aliena rispetto all'icona del cinema d'azione che tutti conoscono.
Il method acting, quella tecnica nata dalle teorie di Stanislavskij e resa celebre da attori come Marlon Brando, Robert De Niro o Daniel Day-Lewis, non è una novità a Hollywood. Ma quello che Cruise ha fatto su Digger sembra andare oltre la semplice preparazione professionale. Ahmed lo spiega con lucidità: "Qualunque cosa la gente dica sul method acting, che tu ci provi o no, i confini si sfumano tra te stesso e un personaggio. Devono farlo. È il processo, giusto". Dove finisce l'attore e inizia il personaggio quando passi mesi a vivere dentro un'altra pelle, con un'altra voce, altri gesti, un altro modo di guardare il mondo?
La troupe alla fine ha trasformato questa dissoluzione in uno scherzo affettuoso. Durante la cena di fine riprese, Ahmed si è avvicinato a Cruise e gli ha detto: "È davvero bello conoscerti, ma vorrei che il mio amico Digger fosse qui". Una battuta che nasconde rispetto e forse anche un pizzico di inquietudine. Perché quando un attore arriva a quel livello di immersione, non sta più semplicemente lavorando: sta vivendo un esperimento psicologico in tempo reale, davanti a decine di testimoni.
Da lì è partita la costruzione fisica ed emotiva del personaggio. Cruise ha lavorato sulla voce, modificandone il timbro e il ritmo. Ha cambiato la postura, il modo di camminare, la gestualità. Ha scelto abiti che non avrebbe mai indossato nella vita reale. Ogni dettaglio, dalla pettinatura al modo di tenere un bicchiere, è stato calibrato per creare non un'imitazione ma un'incarnazione. Digger Rockwell non è Tom Cruise con un costume diverso: è un uomo che esiste autonomamente, con una storia, dei traumi, delle ambizioni che trasudano da ogni sua scena.
La trama di Digger ruota attorno a un disastro ecologico causato dalle azioni del magnate texano, che si trova costretto a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte e a cercare una qualche forma di redenzione. Non è un eroe, non è nemmeno un antieroe nel senso classico del termine: è un uomo complesso, probabilmente sgradevole, anche affascinante. Al suo fianco, un cast stellare che include Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg e John Goodman. Ognuno di loro ha dovuto confrontarsi con questa presenza magnetica e straniante che Cruise ha portato sul set.