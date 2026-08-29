“Ho quasi dimenticato Tom Cruise”: in Digger si è spinto così oltre che sul set vedevano solo il personaggio

Pubblicazione: 29 agosto alle 08:30

C'è un momento, durante le riprese di un film, in cui un attore smette di recitare e inizia semplicemente a essere. Tom Cruise ha attraversato quella soglia sul set di Digger con una tale intensità che i suoi colleghi hanno finito per dimenticare con chi stavano lavorando. Non più la star da 64 anni e quattro decenni di Hollywood alle spalle, ma Digger Rockwell: magnate del petrolio, uomo controverso, presenza ingombrante e quasi aliena rispetto all'icona del cinema d'azione che tutti conoscono.

, attore britannico premio Oscar che nel, ha raccontato l'esperienza in un'intervista a Empire con parole che suonano quasi come una confessione. "Ho quasi dimenticato Tom. Perché Tom era Digger, è diventato Digger, ed è rimasto Digger". Una frase semplice, ma che nasconde una verità profonda sul method acting spinto ai suoi limiti estremi., Cruise non tornava semplicemente se stesso. Restava lì,

Il method acting, quella tecnica nata dalle teorie di Stanislavskij e resa celebre da attori come Marlon Brando, Robert De Niro o Daniel Day-Lewis, non è una novità a Hollywood. Ma quello che Cruise ha fatto su Digger sembra andare oltre la semplice preparazione professionale. Ahmed lo spiega con lucidità: "Qualunque cosa la gente dica sul method acting, che tu ci provi o no, i confini si sfumano tra te stesso e un personaggio. Devono farlo. È il processo, giusto". Dove finisce l'attore e inizia il personaggio quando passi mesi a vivere dentro un'altra pelle, con un'altra voce, altri gesti, un altro modo di guardare il mondo?

Digger, fonte: Warner Bros.

La troupe alla fine ha trasformato questa dissoluzione in uno scherzo affettuoso. Durante la cena di fine riprese, Ahmed si è avvicinato a Cruise e gli ha detto: "È davvero bello conoscerti, ma vorrei che il mio amico Digger fosse qui". Una battuta che nasconde rispetto e forse anche un pizzico di inquietudine. Perché quando un attore arriva a quel livello di immersione, non sta più semplicemente lavorando: sta vivendo un esperimento psicologico in tempo reale, davanti a decine di testimoni.

Perstesso, questo ruolo rappresenta qualcosa di diverso rispetto alle acrobazie mozzafiato dio al carisma dache lo ha reso una leggenda. Lo ha definito "un salto nell'ignoto", una sfida che gli ha richiesto di attingere a tutto ciò che ha imparato in oltre quarant'anni di carriera. Ma non si è limitato a studiare il copione o a frequentare pozzi petroliferi. Il regista Alejandro G. Iñárritu, maestro del cinema viscerale e autore di pellicole come, ha scelto un approccio inedito: ha letto l'intera sceneggiatura ad alta voce a Cruise, permettendogli di assorbire il ritmo, il respiro, la musicalità delle parole prima ancora di pronunciarle.

Da lì è partita la costruzione fisica ed emotiva del personaggio. Cruise ha lavorato sulla voce, modificandone il timbro e il ritmo. Ha cambiato la postura, il modo di camminare, la gestualità. Ha scelto abiti che non avrebbe mai indossato nella vita reale. Ogni dettaglio, dalla pettinatura al modo di tenere un bicchiere, è stato calibrato per creare non un'imitazione ma un'incarnazione. Digger Rockwell non è Tom Cruise con un costume diverso: è un uomo che esiste autonomamente, con una storia, dei traumi, delle ambizioni che trasudano da ogni sua scena.

Digger, fonte: Warner Bros.

La trama di Digger ruota attorno a un disastro ecologico causato dalle azioni del magnate texano, che si trova costretto a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte e a cercare una qualche forma di redenzione. Non è un eroe, non è nemmeno un antieroe nel senso classico del termine: è un uomo complesso, probabilmente sgradevole, anche affascinante. Al suo fianco, un cast stellare che include Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Michael Stuhlbarg e John Goodman. Ognuno di loro ha dovuto confrontarsi con questa presenza magnetica e straniante che Cruise ha portato sul set.