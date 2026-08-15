Annunciati due nuovi protagonisti di Heated Rivalry 2: cosa sappiamo della nuova stagione

Pubblicazione: 15 agosto alle 09:45

Il fenomeno Heated Rivalry non accenna a fermarsi. Dopo il successo travolgente della prima stagione, HBO Max ha dato il via alle riprese della seconda stagione, portando con sé due volti nuovi destinati a conquistare il pubblico: Charlie Gillespie e Justice Smith. I due attori vestiranno i panni di Troy Barrett e Harris Drover, protagonisti di un capitolo inedito tratto dalla saga letteraria Game Changers di Rachel Reid.



L'annuncio del casting ha scatenato reazioni contrastanti sul web, esattamente come accadde per Connor Storrie e Hudson Williams, interpreti della prima stagione nei ruoli di Ilya Rozanov e Shane Hollander. Critiche sulla fisicità, sui muscoli ritenuti insufficienti per giocatori di hockey professionisti: un copione già visto. Eppure, chi ha avuto l'ultima parola è stata Jenny Lewis, direttrice del casting canadese, che aveva dimostrato con le sue scelte precedenti un occhio infallibile nel trovare non solo i fisici giusti, ma soprattutto le anime perfette per dare vita ai personaggi della Reid.



Le riprese sono partite ufficialmente lunedì 10 agosto tra Toronto e Montreal, dando il via a un progetto ambizioso che secondo alcune indiscrezioni potrebbe coprire ben 12 episodi. Un dettaglio non da poco è emerso da un video pubblicato su Instagram da Dylan Walsh, che interpreta David Hollander, padre di Shane: questi episodi potrebbero comporre non solo la seconda, ma anche la terza stagione dello show. L'attore, probabilmente senza volerlo, ha scatenato un'ondata di entusiasmo che si è rapidamente trasformata in un problema per la produzione.

Gli avvistamenti sul set si sono moltiplicati a ritmo vertiginoso. Fan appostati nei pressi delle location, foto rubate diffuse sui social, curiosità sempre più invadenti hanno costretto il team di produzione a rilasciare un comunicato esplicito: niente avvicinamenti ai set, niente pedinamenti alla troupe. Una richiesta di rispetto necessaria per preservare il regolare svolgimento dei lavori e la privacy degli attori coinvolti.



Ma chi sono esattamente Charlie Gillespie e Justice Smith, i nuovi volti pronti a conquistare il cuore dei fan? Gillespie, 27 anni, ha fatto breccia nel pubblico Netflix con Julie and the Phantoms, dove interpretava Luke Patterson, chitarrista e cantante di una band di fantasmi. Un ruolo che ha messo in mostra non solo le sue capacità recitative, ma anche il suo talento musicale. Smith, 31 anni, vanta invece un curriculum cinematografico di tutto rispetto: lo ricordiamo in Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri e in Jurassic World - Il regno distrutto, pellicole che ne hanno evidenziato la versatilità e il carisma davanti alla macchina da presa.



La seconda stagione di Heated Rivalry adatta The Long Game, sesto libro della saga Game Changers, portando sullo schermo una storia parallela ma interconnessa a quella di Ilya e Shane. I due protagonisti della prima stagione, che avevamo lasciato romanticamente proiettati verso un futuro insieme, continueranno a essere presenti nelle vicende, ma il focus si sposterà sui nuovi arrivati negli spogliatoi degli Ottawa Centaurs.