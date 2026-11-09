Antonella Clerici anticipa il Natale a È sempre mezzogiorno: "Se Mariah Carey può, perché io no?"

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:16

Il Natale è ancora lontano, ma per Antonella Clerici l'attesa è già finita. Lunedì 9 novembre, il pubblico di È sempre mezzogiorno ha trovato una sorpresa nello studio del programma di Rai 1, trasformato per l'occasione in un piccolo angolo natalizio. A dominare la scenografia c'è un grande albero decorato, accompagnato da un camino e da altri dettagli a tema. Una scelta che conferma quanto la conduttrice ami questa festività e non abbia alcuna intenzione di aspettare dicembre. E, come spesso accade, non è mancata una battuta per giustificare il suo entusiasmo.

Di cosa non può fare a meno Antonella Clerici? Del Natale #ESempreMezzogiorno https://t.co/IUiMyIrsIy — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) November 9, 2026

La trasformazione dello studio è stata svelata all'inizio della puntata, subito dopo la sigla. Antonella Clerici ha accolto il pubblico in un'atmosfera completamente diversa da quella delle settimane precedenti,. A completare il quadro c'è anche un camino con la legna e una serie di accessori che richiamano immediatamente le feste. La conduttrice ha voluto ringraziare chi si è occupato dell'allestimento, dando ufficialmente il via al periodo natalizio all'interno della trasmissione.

Clerici non ha cercato scuse per il suo entusiasmo, anzi ha raccontato con ironia di non riuscire proprio a rinunciare al Natale. Ha ammesso di sapere che il calendario segna ancora novembre e che diverse persone le fanno notare quanto sia presto per addobbare tutto. Anche in famiglia non tutti condividono la sua fretta, la figlia Maelle, che ha 17 anni, le avrebbe suggerito di scegliere decorazioni più sobrie. Un consiglio che, evidentemente, non è bastato a frenare la passione della conduttrice.

Per spiegare la decisione di anticipare le festività, Antonella Clerici ha tirato in ballo Mariah Carey, diventata ormai un simbolo dell'arrivo del Natale grazie alla sua celebre canzone. "Scusate, se Mariah Carey si è scongelata il 1 novembre, perché io devo aspettare dicembre? Non esiste", ha scherzato. Subito dopo ha condiviso con il pubblico la gioia di un momento che aspettava da mesi, annunciando ufficialmente l'inizio del Natale nello studio di È sempre mezzogiorno.

sentendomi perfettamente rappresentata da antonella clerici che ama e aspetta il natale perché idem (che bello lo studio addobbato aaaaa) https://t.co/viN3cfbyI3 — Samantha🌸 (@onirehy) November 9, 2026

Non è la prima volta che la conduttrice decide di giocare d'anticipo.. Quest'anno l'allestimento è arrivato già il 9 novembre, con oltre un mese di anticipo rispetto al 25 dicembre. Una scelta che si inserisce in un periodo in cui le decorazioni iniziano a comparire sempre prima anche nelle abitazioni, nei negozi e nelle città.

La scelta di Antonella Clerici racconta soprattutto il suo legame con una festività che sembra accompagnarla ben oltre il mese di dicembre. Mentre c'è chi preferisce aspettare l'Immacolata per tirare fuori alberi e addobbi, la conduttrice ha già dato il via alle celebrazioni nel suo programma quotidiano. E se lo scorso anno il Natale era arrivato il 17 novembre, questa volta il conto alla rovescia è partito ancora prima, per il pubblico di Rai 1, le feste sono ufficialmente cominciate.