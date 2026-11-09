Antonella Clerici anticipa il Natale a È sempre mezzogiorno: "Se Mariah Carey può, perché io no?"
Antonella Clerici anticipa il Natale a È sempre mezzogiorno: lo studio si trasforma con albero e decorazioni, tra ironia e passione per le feste.
Il Natale è ancora lontano, ma per Antonella Clerici l'attesa è già finita. Lunedì 9 novembre, il pubblico di È sempre mezzogiorno ha trovato una sorpresa nello studio del programma di Rai 1, trasformato per l'occasione in un piccolo angolo natalizio. A dominare la scenografia c'è un grande albero decorato, accompagnato da un camino e da altri dettagli a tema. Una scelta che conferma quanto la conduttrice ami questa festività e non abbia alcuna intenzione di aspettare dicembre. E, come spesso accade, non è mancata una battuta per giustificare il suo entusiasmo.
Clerici non ha cercato scuse per il suo entusiasmo, anzi ha raccontato con ironia di non riuscire proprio a rinunciare al Natale. Ha ammesso di sapere che il calendario segna ancora novembre e che diverse persone le fanno notare quanto sia presto per addobbare tutto. Anche in famiglia non tutti condividono la sua fretta, la figlia Maelle, che ha 17 anni, le avrebbe suggerito di scegliere decorazioni più sobrie. Un consiglio che, evidentemente, non è bastato a frenare la passione della conduttrice.
Per spiegare la decisione di anticipare le festività, Antonella Clerici ha tirato in ballo Mariah Carey, diventata ormai un simbolo dell'arrivo del Natale grazie alla sua celebre canzone. "Scusate, se Mariah Carey si è scongelata il 1 novembre, perché io devo aspettare dicembre? Non esiste", ha scherzato. Subito dopo ha condiviso con il pubblico la gioia di un momento che aspettava da mesi, annunciando ufficialmente l'inizio del Natale nello studio di È sempre mezzogiorno.
La scelta di Antonella Clerici racconta soprattutto il suo legame con una festività che sembra accompagnarla ben oltre il mese di dicembre. Mentre c'è chi preferisce aspettare l'Immacolata per tirare fuori alberi e addobbi, la conduttrice ha già dato il via alle celebrazioni nel suo programma quotidiano. E se lo scorso anno il Natale era arrivato il 17 novembre, questa volta il conto alla rovescia è partito ancora prima, per il pubblico di Rai 1, le feste sono ufficialmente cominciate.