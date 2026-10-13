Antonella Elia e la tremenda caduta a La Volta Buona, le scuse a Rita Rusic: "Sono stata cattiva"

Pubblicazione: 13 ottobre alle 18:09

Un incontro inaspettato, vecchie incomprensioni e un finale decisamente movimentato, La Volta Buona ha ospitato una riconciliazione che non è passata inosservata. Nella puntata di martedì 13 ottobre, Rita Rusic e Antonella Elia si sono ritrovate nello studio di Caterina Balivo dopo anni di rapporti complicati. A far emergere il mancato chiarimento è stato Angelo Perrone, che ha ricordato come le due non si incontrassero dai tempi del Grande Fratello Vip. Proprio l’esperienza nel reality di Canale 5 aveva lasciato tra loro una questione in sospeso, destinata a essere affrontata davanti alle telecamere.

Voi pensate alla Marini e a Carmen ma le vere cadute solo la nostra Queen può farle! 😂😂😭 alla @voltabuonarai pace fatta fra @EliaAntonella e La Rusic 😂 #eliafamily #antonellaelia #gfvip #lavoltabuona #antofox ps : @caterinabalivo si voleva nascondere 😂😂😂 https://t.co/4W1sYBpsP8 — Emiliano | EliaFamily ♥️ (@Gfvip815739051) October 13, 2026

, il voto contro Rita, maturato in un contesto di alleanze e schieramenti differenti. Un episodio che aveva incrinato il loro rapporto e lasciato spazio a incomprensioni. In studio, però, Elia ha deciso di non girare intorno alla questione e ha chiesto direttamente alla collega: "Rita, mi hai perdonata?". Poi ha espresso il proprio dispiacere, ammettendo di essersi comportata male nei suoi confronti. Un gesto che ha permesso alle due di affrontare apertamente il passato, senza nascondersi dietro battute o mezze parole.

Rusic ha confermato che il voto ricevuto durante il reality era stato il momento che aveva segnato maggiormente il loro rapporto, ma ha dimostrato di non voler conservare rancore. "La rabbia non può esserci perché sennò mi vengono le rughe", ha scherzato, alleggerendo l’atmosfera. A quel punto Antonella ha dichiarato che tra loro era ormai tornata la pace, ricevendo una conferma decisa da parte di Rita. Il chiarimento sembrava concluso nel migliore dei modi, ma mancava ancora un gesto per suggellare la riconciliazione.

Elia ha insistito per abbracciare Rusic, trasformando il momento in una scena tanto affettuosa quanto imprevedibile. Mentre le due si stringevano, sono finite entrambe a terra, lasciando Caterina Balivo sorpresa davanti all’accaduto. La caduta è arrivata a poche ore da quella di Valeria Marini al Grande Fratello Vip, episodio che aveva già attirato l’attenzione sui social. Fortunatamente, il tonfo non avrebbe provocato conseguenze e la situazione si è risolta in pochi istanti.

E dopo #ValeriaMarini e #CarmenDiPietro è la volta di #RitaRusic e #AntonellaElia: cadono tutte in diretta tv 📺🤣🫣 https://t.co/Vqw1sZQ9iT — SPYit.it (@SPYit_official) October 13, 2026