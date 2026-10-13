Pino Insegno perde la prima serata di Rai 1: cosa si nasconde dietro lo stop allo speciale di Reazione a Catena

Pubblicazione: 13 ottobre alle 16:19

Il passaggio di Reazione a Catena alla prima serata di Rai 1 sembrava una delle novità più attese della stagione televisiva. Il progetto, annunciato per sabato 26 settembre 2026, avrebbe portato il quiz condotto da Pino Insegno fuori dalla consueta fascia del preserale. L’appuntamento, però, non è mai arrivato in programmazione, al suo posto il pubblico ha trovato Enrico Brignano con lo spettacolo Bello di Mamma… Rai!. La sostituzione ha sollevato domande sulle ragioni della decisione, soprattutto dopo le indiscrezioni circolate sulla preparazione della puntata speciale.

, coinvolgendo personaggi noti dello spettacolo nelle associazioni di parole e negli indovinelli che caratterizzano il programma. La presenza di concorrenti vip avrebbe dovuto rendere il format più adatto a un pubblico da prima serata, distinguendolo dagli appuntamenti abituali. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, tuttavia, la produzione avrebbe incontrato notevoli difficoltà nel comporre il gruppo dei partecipanti., rendendo più complicata l’organizzazione dell’evento.

Da questa ricostruzione è nata l’ipotesi che la Rai abbia preferito rinunciare allo speciale per evitare un risultato deludente in una fascia televisiva particolarmente competitiva. Si tratta di un’indiscrezione e non di una spiegazione ufficiale. Le informazioni raccolte attraverso fonti vicine all’azienda suggerirebbero infatti uno scenario più articolato, la mancata realizzazione del progetto sarebbe dipesa da una combinazione di circostanze che, nel complesso, non avrebbe consentito di portarlo a termine. Non è quindi possibile attribuire con certezza la cancellazione soltanto alle difficoltà nel reclutamento dei vip.

La vicenda non rappresenta necessariamente una bocciatura del programma di Pino Insegno. La versione quotidiana di Reazione a Catena ha continuato a essere trasmessa nel preserale, raccogliendo risultati d’ascolto molto positivi durante la stagione estiva. Tra i protagonisti più seguiti ci sono state le Pappardelle, che hanno conquistato 48 puntate e accumulato un montepremi superiore a 266mila euro, prima di essere sconfitte il 20 settembre. Il loro percorso ha contribuito al successo di un’edizione che ha mantenuto il quiz tra gli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo.