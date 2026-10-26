Antonella Elia ha lasciato l’ospedale: le sue prime parole dopo le dimissioni e il messaggio ai fan

Pubblicazione: 26 ottobre alle 13:12

Grande sollievo per i tantissimi sostenitori di Antonella Elia. La celebre showgirl e opinionista televisiva ha finalmente lasciato l'ospedale ed è tornata a mostrarsi sui social network, rompendo il silenzio dopo i giorni difficili vissuti per via del ricovero e dell'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Con la consueta trasparenza che da sempre la contraddistingue, l'amato volto televisivo ha condiviso un video su Instagram per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e raccontare in prima persona come sta.

Nonostante la voce visibilmente affaticata e i tipici fastidi del post-operatorio – tra cui il mal di gola provocato dall'anestesia e i fisiologici dolori addominali –Nel video pubblicato subito dopo il rientro a casa, la Elia ha spiegato senza filtri l'esito dell'operazione, legata a una formazione sospetta individuata vicino a un ovaio: "Er

Un aggiornamento chiaro e diretto, voluto fortemente per rassicurare il pubblico e fare chiarezza dopo le apprensioni dei giorni scorsi. La showgirl ha ammesso di aver superato un'anestesia particolarmente impegnativa, trovando persino la forza di scherzare sull'aspetto dei suoi capelli al momento delle dimissioni dall'ospedale, regalando un sorriso a chi la segue con affetto.

In questo delicato percorso di guarigione, l'ex volto di Non è la Rai e opinionista del Grande Fratello non è mai stata sola. Durante i giorni di degenza in struttura è rimasta accanto a lei la figura dell'ex compagno Pietro Delle Piane, insieme ai familiari più stretti e a tantissimi colleghi del mondo dello spettacolo che le hanno fatto sentire la propria vicinanza. Proprio all'incredibile ondata di affetto ricevuta dal web e dalla televisione, Antonella ha dedicato il passaggio più toccante delle sue prime dichiarazioni post-dimissioni: "Grazie di tutto il vostro affetto, sono veramente toccata. Mi avete rivestito di così tanto amore che sono guarita".