Anya Taylor-Joy entra nel cast di Caccia a Gollum: un post su Instagram mostra un primo sguardo sul suo personaggio

Pubblicazione: 16 giugno alle 16:24

La Terra di Mezzo si prepara ad accogliere un nuovo volto, e che volto. Con un post su Instagram che offre un primo sguardo sul suo personaggio, Warner Bros. ha ufficialmente confermato l'ingresso di Anya Taylor-Joy nel cast di Caccia a Gollum, il film diretto da Andy Serkis che si posiziona cronologicamente tra la trilogia de Lo Hobbit e quella del Signore degli Anelli. L'attrice, reduce dai successi di Furiosa e The Menu, interpreterà Seren, un personaggio completamente inedito che arricchisce la mitologia tolkeniana con una figura che promette di lasciare il segno.



Seren è descritta come un'elfa Sindar del Reame Boscoso, meglio conosciuti nel mondo fantastico di J.R.R. Tolkien come Elfi Grigi. Si tratta di un gruppo di Elfi Telerin che si stabilirono nel Beleriand durante il Grande Viaggio, portando con sé una storia antica e complessa. Ma ciò che rende Seren particolarmente intrigante non è solo la sua appartenenza a questa stirpe, quanto il suo ruolo: agente fidata e letale al servizio di re Thranduil.



Il personaggio non proviene dalle pagine di Tolkien, ma dalla mente creativa di Andy Serkis stesso, che oltre a dirigere il film tornerà a vestire i panni digitali di Gollum, la creatura tormentata che ha reso iconici i film di Peter Jackson. Serkis ha quindi la doppia responsabilità di portare sullo schermo un personaggio già amato da milioni di fan e di introdurre una figura originale che dovrà integrarsi organicamente nell'universo narrativo senza stonare.

I Sindar, la stirpe elfica a cui appartiene Seren, rappresentano una delle razze più affascinanti della mitologia tolkieniana. Conosciuti come Elfi Grigi per il loro status intermedio tra gli Elfi della Luce che raggiunsero Valinor e gli Elfi Silvani che rimasero nella Terra di Mezzo, i Sindar portano con sé una saggezza antica e una connessione profonda con le terre che abitano. Il Reame Boscoso, dominio di Thranduil, è uno dei luoghi più suggestivi della saga, con i suoi alberi millenari e i suoi segreti nascosti.



Caccia a Gollum racconterà gli eventi che intercorrono tra le due trilogie principali, concentrandosi sulla ricerca che Gandalf e Aragorn intraprendono per rintracciare Gollum e comprendere la vera natura dell'anello di Bilbo. La scoperta che si tratta dell'Unico Anello rappresenta uno dei momenti cruciali che porterà agli eventi di La Compagnia dell'Anello, e questo film si propone di esplorare quella fase intermedia finora solo accennata nei racconti di Tolkien. Taylor-Joy non sarà l'unica presenza di rilievo.

Elijah Wood tornerà nei panni di Frodo (e ha espresso il suo entusiasmo), Ian McKellen riprenderà il bastone e il cappello di Gandalf, mentre tra i nuovi ingressi spiccano Kate Winslet nel ruolo di Marigolds e Jamie Dornan come il Ramingo, la versione giovane di Aragorn prima che diventasse il re che conosciamo. Leo Woodall completa un cast che mescola veterani della saga e volti freschi. L'uscita è fissata per il 17 dicembre 2027, una data che riporta i fan alla tradizione delle release natalizie che accompagnarono l'uscita dei film originali tra il 2001 e il 2003.