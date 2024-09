The Apprentice: Sebastian Stan racconta la sua trasformazione in Donald Trump, dai chili presi al modo di parlare

Pubblicazione: 23 settembre alle 11:44

In The Apprentice, biopic sull'ascesa del giovane Donald Trump negli anni '70 e '80 (guarda il trailer), Sebastian Stan interpreta il protagonista, per il quale è stata necessaria una trasformazione notevole. In un'intervista con Variety, l'attore ha raccontato i retroscena della sua preparazione al ruolo. Due le sfide principali, la prima riguardava il ricalcare il modo di parlare di Trump:

Avevo 130 video sul suo fisico nel mio telefono. E 562 video con immagini di diversi periodi, dagli anni '70 a oggi, in modo da poter estrarre i suoi modelli di discorso e provare a registrare la sua parlata.

Stan ha infatti improvvisato intere scene su richiesta del regista Ali Abbasi, attingendo ai dettagli che aveva imparato osservando Trump e leggendo le interviste: "Ho iniziato a capire che dovevo iniziare a parlare con le labbra in modo diverso. Se parlo, mi muovo in avanti. Le consonanti costringono naturalmente le labbra ad andare in avanti".

Aggiunge il regista:

Se avesse fatto il 10% in più, sarebbe diventata una parodia del Saturday Night Live. Se il 10% in meno, allora non avrebbe evocato quella persona. Ma il punto è che Sebastian si ispira molto alla realtà, alla ricerche. E questo è anche il mio modo di lavorare: se vuoi andare in un posto strano, devi coprire molto bene la tua realtà di base.

La seconda ha riguardato il fisico. La stazza dell'ex-Presidente è centrale per la storia del film: Stan, prima di lavorare a quest'ultimo, era in piena forma per un film della Marvel, Thunderbolts* , e così, quando le riprese si stavano ormai avvicinando, Abbasi gli ha chiesto "Quanto riesci a ingrassare?". "Sarai sorpreso dall'apprendere quanti chili puoi ingrassare in due mesi" [quasi 7, per l'esattezza]" la risposta dell'attore.

The Apprentice sarà nei cinema italiani a partire dal 17 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.