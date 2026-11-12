Arisa fuori da Sanremo 2027, la confessione in tv: Stefano De Martino ha bocciato la sua canzone

Pubblicazione: 12 novembre alle 14:44

Manca ormai circa un mese all'annuncio ufficiale dei 26 Big che animeranno il prossimo Festival di Sanremo 2027, e mentre il toto-nomi impazza tra indiscrezioni e smentite, arriva la prima grande certezza in negativo. Arisa non sarà in gara sul palco dell'Ariston. A rivelarlo senza giri di parole è stata la stessa cantante lucana durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ospite al celebre Tavolo di Fabio Fazio sul Nove. Interrogata sull'eventualità di una sua partecipazione alla prossima edizione della kermesse musicale, l'artista ha mostrato una sincerità disarmante, allontanando subito l'ipotesi di pretattica o scaramanzia.

Arisa ha infatti ammesso di aver presentato regolarmente una proposta musicale al nuovo direttore artistico,Se ho mandato un brano per Sanremo? Sì, come ogni anno, ma quest'anno non ci sarò. So già com'è andata e non dico di no per scaramanzia", ha spiegato la cantante in diretta televisiva. A rendere ancora più particolare il retroscena è il rapporto personale che lega i due protagonisti: "Io e Stefano siamo amici e quindi lui mi ha gentilmente avvisato prima che quest'anno non è cosa".

Nessuna polemica o risentimento, dunque, ma solo un pizzico di comprensibile rammarico per un palcoscenico che ha segnato profondamente la sua carriera, regalandole due vittorie storiche (tra le Nuove Proposte con Sincerità nel 2009 e tra i Big con Controvento nel 2014) oltre a un'esperienza da co-conduttrice nel 2015. "Io Sanremo lo farei sempre perché mi piace assai", ha ribadito con il sorriso, aggiungendo di vivere in simbiosi con il proprio mestiere e di non disdegnare in futuro nemmeno l'idea di tornare all'Ariston nelle vesti di conduttrice.

Che Arisa stesse lavorando a un ritorno in Riviera non era un mistero. Già lo scorso mese, a margine della conferenza stampa di The Voice Senior, l'interprete aveva raccontato di aver inviato direttamente su WhatsApp a De Martino una prima versione del brano. All'epoca si trattava ancora di un provino embrionale, da rifinire e perfezionare, e il conduttore campano non si era ancora sbilanciato con una risposta. A distanza di poche settimane, però, la scelta è stata fatta e il pezzo non rientrerà nella rosa finale dei selezionati.