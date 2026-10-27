Ascolti TV 26 ottobre, Elena Sofia Ricci domina contro il GF Vip: sorpresa nella sfida De Martino-Scotti

Pubblicazione: 27 ottobre alle 15:29

La sfida degli ascolti TV di lunedì 26 ottobre 2026 ha regalato un nuovo successo alla Rai, con una prima serata dominata dalla fiction con Elena Sofia Ricci e un'altra battaglia particolarmente combattuta tra i programmi dell'access prime time. A conquistare il pubblico è stata infatti Figlia della cenere – I casi di Teresa Battaglia, che ha superato nettamente il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Ma le sorprese non sono mancate nemmeno nella sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ancora una volta protagonisti di un confronto deciso da poche centinaia di migliaia di spettatori.

La fiction di Rai 1, che vede Elena Sofia Ricci nei panni della profiler Teresa Battaglia, ha conquistato, raggiungendo il 22,2% di share. Un risultato che ha permesso alla rete ammiraglia del servizio pubblico di imporsi sulla concorrenza, confermando il forte interesse degli italiani per le indagini della protagonista. Decisamente più complicata la serata di, tornata su Canale 5 con un nuovo appuntamento del. Il reality ha raccolto, pari al 16,8% di share, rimanendo distante dalla fiction Rai. Rispetto alla puntata di venerdì 23 ottobre, il programma ha perso una parte del pubblico in termini assoluti, pur registrando un leggero miglioramento nella percentuale di share.

Il confronto evidenzia una differenza di circa 1,66 milioni di spettatori tra le due trasmissioni, con la fiction di Elena Sofia Ricci capace di attirare quasi il doppio del pubblico del reality. Un risultato significativo per una serata che vedeva contrapporsi due proposte televisive profondamente diverse. A distinguersi è stato anche Massimo Giletti, che con Lo Stato delle Cose su Rai 3 ha raggiunto 1.125.000 spettatori e l'8,4% di share, conquistando il terzo posto per numero di spettatori tra i programmi della prima serata.

Gerry Scotti e Stefano De Martino, fonte: YouTube

Su Italia 1, Fast & Furious 6 ha interessato 731.000 spettatori con il 4,8% di share, mentre il GialappaShow su TV8 ha raccolto 723.000 spettatori e il 5,2%. Su Rai 2, il film Si accettano miracoli con Alessandro Siani ha registrato 707.000 spettatori e il 4,3%. Da segnalare anche il risultato di M – Il figlio del secolo, la serie con Luca Marinelli trasmessa su La7, che ha ottenuto 690.000 spettatori e il 4,2% di share. Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha invece raggiunto 597.000 spettatori con il 5,1%, mentre Little Big Italy sul Nove ha totalizzato 542.000 spettatori e il 3,3%.

Se la prima serata ha premiato nettamente, nell'access prime time è stato Stefano De Martino ad avere la meglio su Gerry Scotti, in una sfida che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Affari Tuoi, trasmesso su Rai 1, ha conquistato, superando La Ruota della Fortuna, che su Canale 5 ha ottenuto 4.309.000 spettatori e il 21,4%. La differenza tra i due programmi è stata quindi die 1,3 punti percentuali di share. Un margine contenuto, ma sufficiente per permettere a De Martino di aggiudicarsi il confronto del lunedì sera.

Buoni risultati anche per Bruno Vespa, che con Cinque Minuti ha raggiunto 4.243.000 spettatori e il 21,4%, mentre Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7, ha superato i due milioni di spettatori, registrando il 10% di share. La giornata televisiva del 26 ottobre si è dunque conclusa con due successi importanti per Rai 1, capace di conquistare sia la prima serata sia la fascia dell'access prime time. Se Elena Sofia Ricci ha imposto una distanza considerevole al Grande Fratello Vip, Stefano De Martino ha confermato quanto sia ancora aperta la competizione con Gerry Scotti, che continuerà ad essere in onda anche durante le festività natalizie, in una sfida che continua a cambiare equilibrio di puntata in puntata.