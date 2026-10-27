Ascolti TV 26 ottobre, Elena Sofia Ricci domina contro il GF Vip: sorpresa nella sfida De Martino-Scotti
Gli ascolti TV del 26 ottobre 2026 premiano Elena Sofia Ricci contro il Grande Fratello Vip. Stefano De Martino supera Gerry Scotti: tutti i dati Auditel.
La sfida degli ascolti TV di lunedì 26 ottobre 2026 ha regalato un nuovo successo alla Rai, con una prima serata dominata dalla fiction con Elena Sofia Ricci e un'altra battaglia particolarmente combattuta tra i programmi dell'access prime time. A conquistare il pubblico è stata infatti Figlia della cenere – I casi di Teresa Battaglia, che ha superato nettamente il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Ma le sorprese non sono mancate nemmeno nella sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, ancora una volta protagonisti di un confronto deciso da poche centinaia di migliaia di spettatori.
Il confronto evidenzia una differenza di circa 1,66 milioni di spettatori tra le due trasmissioni, con la fiction di Elena Sofia Ricci capace di attirare quasi il doppio del pubblico del reality. Un risultato significativo per una serata che vedeva contrapporsi due proposte televisive profondamente diverse. A distinguersi è stato anche Massimo Giletti, che con Lo Stato delle Cose su Rai 3 ha raggiunto 1.125.000 spettatori e l'8,4% di share, conquistando il terzo posto per numero di spettatori tra i programmi della prima serata.
Su Italia 1, Fast & Furious 6 ha interessato 731.000 spettatori con il 4,8% di share, mentre il GialappaShow su TV8 ha raccolto 723.000 spettatori e il 5,2%. Su Rai 2, il film Si accettano miracoli con Alessandro Siani ha registrato 707.000 spettatori e il 4,3%. Da segnalare anche il risultato di M – Il figlio del secolo, la serie con Luca Marinelli trasmessa su La7, che ha ottenuto 690.000 spettatori e il 4,2% di share. Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro su Rete 4, ha invece raggiunto 597.000 spettatori con il 5,1%, mentre Little Big Italy sul Nove ha totalizzato 542.000 spettatori e il 3,3%.
Buoni risultati anche per Bruno Vespa, che con Cinque Minuti ha raggiunto 4.243.000 spettatori e il 21,4%, mentre Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7, ha superato i due milioni di spettatori, registrando il 10% di share. La giornata televisiva del 26 ottobre si è dunque conclusa con due successi importanti per Rai 1, capace di conquistare sia la prima serata sia la fascia dell'access prime time. Se Elena Sofia Ricci ha imposto una distanza considerevole al Grande Fratello Vip, Stefano De Martino ha confermato quanto sia ancora aperta la competizione con Gerry Scotti, che continuerà ad essere in onda anche durante le festività natalizie, in una sfida che continua a cambiare equilibrio di puntata in puntata.