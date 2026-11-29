Pubblicazione: 29 novembre alle 09:41

Dopo anni di attesa e incertezze produttive, la serie Netflix basata su Assassin's Creed ha finalmente raggiunto un traguardo fondamentale, le riprese si sono ufficialmente concluse a novembre 2026. A confermarlo è stato il regista Stefan Schwartz, che ha raccontato anche alcuni dettagli sulle location e sullo stato della lavorazione. Il progetto, annunciato nel 2020 e approvato ufficialmente nel 2025, è stato girato tra Roma e Bulgaria, due ambientazioni scelte per il loro patrimonio storico e le possibilità scenografiche.

, rivelando di essere già impegnato nel montaggio del materiale girato., che richiederà ancora tempo per completare gli effetti visivi, le ricostruzioni storiche e le sequenze d'azione. Non è stata comunicata una data di uscita ufficiale, ma, considerando la conclusione delle riprese a novembre 2026, un possibile debutto nel corso del 2027 appare un'ipotesi plausibile.

Il cast comprende diversi nomi di rilievo internazionale, a partire da Noomi Rapace, conosciuta per la trilogia Millennium e per le successive produzioni hollywoodiane. Accanto a lei ci saranno Laura Marcus, Lola Petticrew, Sean Harris, Claes Bang e Nabhaan Rizwan. I personaggi che interpreteranno non sono stati ancora svelati, mentre sulla trama restano numerosi interrogativi. Il regista ha anticipato che la serie sarà "molto radicata nella lore del gioco", confermando l'intenzione di rispettare l'universo narrativo originale.

Non si tratterà necessariamente dell'adattamento televisivo di uno specifico capitolo, ma di una storia originale costruita attorno agli elementi fondamentali del franchise Ubisoft, il conflitto secolare tra Assassini e Templari, l'Animus, i ricordi genetici e gli antichi manufatti conosciuti come Frutti dell'Eden. Una scelta che potrebbe permettere alla produzione di esplorare nuove vicende senza allontanarsi dall'identità della saga, cercando allo stesso tempo di coinvolgere anche gli spettatori che non conoscono i videogiochi.

Le aspettative sono alte anche per via del precedente cinematografico del 2016, diretto da Justin Kurzel e interpretato da Michael Fassbender. Il film, ambientato in parte durante l'Inquisizione spagnola, non aveva convinto né la critica né il pubblico, incontrando difficoltà nel rendere comprensibile la complessa mitologia del franchise e nel bilanciare le sequenze ambientate nel presente con quelle storiche.

Il formato seriale potrebbe rappresentare un vantaggio importante rispetto al film, offrendo più spazio per approfondire i personaggi, sviluppare le diverse linee temporali e raccontare la lotta tra le due fazioni. Anche la scelta di girare tra Roma e Bulgaria potrebbe contribuire a dare maggiore autenticità visiva alla produzione, grazie a scenari storici reali. Con le riprese ormai terminate e il lavoro di montaggio in corso, Assassin's Creed si avvicina finalmente al debutto su Netflix, anche se per conoscere la data di uscita e i primi dettagli ufficiali sulla storia bisognerà attendere nuovi annunci.