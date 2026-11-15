Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle, la confessione sui disturbi alimentari: "Ho smesso di amarmi"
A Ballando con le stelle, Aurora Ramazzotti racconta la sua battaglia contro la bulimia e il difficile rapporto con la propria immagine.
La settima puntata di Ballando con le stelle 2026 ha regalato uno dei momenti più intensi della stagione. Prima di scendere in pista con il maestro Nikita Perotti, Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontare un capitolo doloroso della sua vita, la battaglia contro la bulimia. "In passato non mi sono voluta sempre bene, anzi, mi sono voluta anche male, facendomi male da sola", ha esordito, condividendo con il pubblico una sofferenza vissuta per anni lontano dai riflettori.
"Mia mamma è una donna meravigliosa, ma nessuno riesce a immaginare cosa significa avere una mamma così bella, così famosa, così amata, e sentirsi costantemente meno", ha raccontato. Una situazione che l'ha portata a vivere un conflitto interiore profondo: "E io per amare lei ho smesso di amare me stessa". La bulimia è diventata una risposta distruttiva alle sue insicurezze, fino a trasformarsi in una vera ossessione. "La cosa più importante per me era essere magra, anche al costo di farmi male".
Nel suo racconto ha trovato spazio anche il senso di colpa per il dolore vissuto nonostante le condizioni privilegiate della sua famiglia. "Io mi sentivo sbagliata per questo dolore perché ero nata in questa famiglia: ero fortunata, ma il dolore è dolore". La svolta è arrivata con la consapevolezza della malattia e l'inizio di un percorso per ritrovare se stessa. "Per tanto tempo per me contava solo sentirmi dire che sono bella, oggi per me vale zero, mi imbarazza", ha dichiarato, spiegando di essersi liberata progressivamente dall'ossessione per il giudizio estetico.
La performance con Nikita Perotti non ha convinto tutti i giudici, soltanto Guillermo Mariotto ha assegnato alla coppia un 10, mentre il punteggio complessivo si è fermato a 40 punti. Al di là dei voti, la sua partecipazione ha lasciato spazio a un messaggio importante. Raccontare pubblicamente la propria esperienza con un disturbo alimentare significa contribuire a rompere un tabù e ricordare a chi vive una situazione simile che chiedere aiuto è possibile e non rappresenta una debolezza.