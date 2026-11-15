Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle, la confessione sui disturbi alimentari: "Ho smesso di amarmi"

Pubblicazione: 15 novembre alle 10:24

La settima puntata di Ballando con le stelle 2026 ha regalato uno dei momenti più intensi della stagione. Prima di scendere in pista con il maestro Nikita Perotti, Aurora Ramazzotti ha scelto di raccontare un capitolo doloroso della sua vita, la battaglia contro la bulimia. "In passato non mi sono voluta sempre bene, anzi, mi sono voluta anche male, facendomi male da sola", ha esordito, condividendo con il pubblico una sofferenza vissuta per anni lontano dai riflettori.

Crescere sotto gli occhi di tutti non è stato facile. ❤️ #AuroraRamazzotti racconta la sua adolescenza, il rapporto con la bulimia, i continui paragoni con sua madre e il peso delle parole ricevute negli anni. #BallandoConLeStelle https://t.co/RUWjpBG7Da — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 14, 2026

Il racconto è partito dall'adolescenza, un periodo segnato dalle insicurezze e dal confronto con gli altri. "Io mi sentivo brutta, ero la più alta, avevo gli occhi a mandorla", ha spiegato Aurora, indicando tra le difficoltà maggiori il paragone costante con la madre Michelle Hunziker. "La vera difficoltà è stata il sentirmi sempre paragonata a mia mamma: è un meccanismo malato che pochi riescono a capire". La conduttrice, ha precisato, non era la responsabile di quel disagio, erano soprattutto i commenti e le aspettative esterne a farla sentire continuamente meno bella e meno amata.

"Mia mamma è una donna meravigliosa, ma nessuno riesce a immaginare cosa significa avere una mamma così bella, così famosa, così amata, e sentirsi costantemente meno", ha raccontato. Una situazione che l'ha portata a vivere un conflitto interiore profondo: "E io per amare lei ho smesso di amare me stessa". La bulimia è diventata una risposta distruttiva alle sue insicurezze, fino a trasformarsi in una vera ossessione. "La cosa più importante per me era essere magra, anche al costo di farmi male".

Nel suo racconto ha trovato spazio anche il senso di colpa per il dolore vissuto nonostante le condizioni privilegiate della sua famiglia. "Io mi sentivo sbagliata per questo dolore perché ero nata in questa famiglia: ero fortunata, ma il dolore è dolore". La svolta è arrivata con la consapevolezza della malattia e l'inizio di un percorso per ritrovare se stessa. "Per tanto tempo per me contava solo sentirmi dire che sono bella, oggi per me vale zero, mi imbarazza", ha dichiarato, spiegando di essersi liberata progressivamente dall'ossessione per il giudizio estetico.

Il racconto crudo e vero di Aurora e soprattutto esseri figli di personaggi pubblici non significa una solamente una vita rose e viole ma anche momenti dolorosi in costante comparazione con gli stessi. Disturbi alimentari sono tanto attuali @AuriRamazzotti #BallandoConLeStelle — Noemi Sbagliata Ascendente Leone (@Noemicalabro7) November 14, 2026

Dopo l'esibizione,: "Ti dico che vorrei abbracciarti, è importante parlare di quello che hai raccontato, perché molti ragazzi e ragazze ne soffrono". Aurora ha spiegato di aver scelto di condividere la propria esperienza proprio per aiutare chi sta affrontando lo stesso problema: "Per me è difficile ancora parlarne, ma lo faccio perché, se può servire perché qualcuno si senta meno solo davanti alla bulimia, sono contenta".

La performance con Nikita Perotti non ha convinto tutti i giudici, soltanto Guillermo Mariotto ha assegnato alla coppia un 10, mentre il punteggio complessivo si è fermato a 40 punti. Al di là dei voti, la sua partecipazione ha lasciato spazio a un messaggio importante. Raccontare pubblicamente la propria esperienza con un disturbo alimentare significa contribuire a rompere un tabù e ricordare a chi vive una situazione simile che chiedere aiuto è possibile e non rappresenta una debolezza.