Avengers: Doomsday, Chris Evans svela cosa attende Steve Rogers: sarà la prova più dura per Captain America

Pubblicazione: 11 agosto alle 08:15

Il ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe non sarà una semplice passerella nostalgica. L'attore ha recentemente offerto nuove rivelazioni sul destino di Steve Rogers in Avengers: Doomsday, anticipando una storia che metterà alla prova i principi fondamentali dell'ex Captain America. Per i fan che hanno seguito il personaggio dal 2011, quando ha fatto il suo debutto in Captain America: Il primo vendicatore, questa notizia rappresenta molto più di un semplice cameo.

“Succedono alcune cose che mettono davvero alla prova i principi di Steve, e credo che sia sempre interessante vedere il personaggio in una situazione del genere”. — Chris Evans

Dopo aver lasciato lo scudo a, apparendo come un uomo anziano che aveva scelto di vivere la vita che gli era stata negata,sembrava aver trovato la sua pace. Maha altri piani per uno dei suoi eroi più iconici. La domanda che sorge spontanea è: cosa può spingere un personaggio che ha già completato il suo arco narrativo a tornare nell'arena?

Chris Evans says that Steve Rogers' journey in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ is “brutal and a really good examination into his nature and his values.”



“The Russos love beating up Steve Rogers. Their favourite thing to do is to just beat the crap out of him.” pic.twitter.com/pWOkp1E5TM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 9, 2026

Le dichiarazioni di Evans suggeriscono chenon si limiterà a riportaresullo schermo per cavalcare l'onda della nostalgia. Il film esplorerà situazioni che sfideranno direttamente i. Parliamo di un eroe che ha incarnato l'integrità morale assoluta, che ha scelto di opporsi al governo degli Stati Uniti quando gli Accordi di Sokovia minacciavano la libertà individuale, che ha affrontato Thanos sapendo di non poter vincere.

Mettere alla prova i principi di Steve Rogers significa costruire scenari in cui le risposte facili non esistono, dove il bene e il male non sono separati da una linea netta. È una prospettiva narrativa che richiama Civil War, ma potenzialmente con una posta in gioco ancora più alta. Considerate il contesto: Avengers: Doomsday arriverà in un momento in cui il Marvel Cinematic Universe sta attraversando la sua fase più complessa e stratificata, con il multiverso che ha aperto infinite possibilità narrative.

La presenza di Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino aggiunge un ulteriore livello di complessità. Come reagirà Steve Rogers di fronte a qualcuno che porta il volto del suo compagno caduto ma incarna principi diametralmente opposti? Questa potenziale dinamica potrebbe fornire alcuni dei momenti più intensi del film, esplorando temi di identità, eredità e il peso delle scelte passate. Il ritorno di Steve Rogers arriva però in un MCU molto diverso da quello che aveva lasciato.

Oggi lo scudo appartiene a Sam Wilson, ormai a tutti gli effetti il nuovo Captain America, e proprio per questo sarà interessante capire quale spazio Marvel abbia deciso di riservare al personaggio di Chris Evans. Difficile immaginare un semplice ritorno alle vecchie dinamiche: Steve potrebbe avere un ruolo completamente diverso, senza necessariamente tornare a essere il Captain America che conoscevamo. Anche nei fumetti Marvel, Captain America si è trovato più volte costretto a mettere in discussione ciò in cui credeva, arrivando persino a scontrarsi con il proprio governo.

Dottor Doom di Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Doomsday potrebbe riprendere proprio questa caratteristica del personaggio e portarla su una scala completamente diversa, soprattutto considerando la minaccia rappresentata da Dottor Destino (Doctor Doom) e la situazione sempre più instabile del Multiverso. Il ritorno di Chris Evans, inoltre, sembrava tutt'altro che scontato. Dopo Avengers: Endgame, l'attore aveva più volte mostrato grande cautela davanti alla possibilità di riprendere il ruolo, proprio perché soddisfatto del finale riservato a Steve. La sua presenza in Doomsday riapre quindi una storia che sembrava essersi conclusa nel migliore dei modi, e Marvel dovrà riuscire a farlo senza cancellare il peso di quel finale.

Resta anche da capire quale Steve Rogers vedremo. Con il Multiverso ancora al centro della saga, le possibilità non mancano: potrebbe trattarsi dello Steve che conosciamo, di una variante o di qualcosa di completamente diverso. Al momento Marvel non ha fornito risposte e le parole di Evans non chiariscono questo aspetto, quindi qualsiasi ipotesi resta tale. È proprio qui che si giocherà una parte importante di Avengers: Doomsday. Steve Rogers ha già combattuto Thanos, salvato il mondo, rinunciato allo scudo e ottenuto finalmente la vita che desiderava con Peggy Carter.

Riportarlo semplicemente sul campo di battaglia rischierebbe di sembrare un passo indietro. Mettere invece in discussione le convinzioni che lo hanno accompagnato per tutta la sua storia potrebbe essere il modo giusto per dare un senso al suo ritorno. E se le anticipazioni di Evans sono un'indicazione, la nuova battaglia di Steve Rogers potrebbe essere molto più personale di quanto sembri. L'atteso Avengers: Doomsday dovrà certamente mettere in campo alcuni degli scontri più grandi mai visti nell'MCU, ma per il vecchio Captain America la sfida più difficile potrebbe essere un'altra: capire fino a che punto è disposto a spingersi pur di rimanere fedele a ciò in cui ha sempre creduto.