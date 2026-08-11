Avengers: Doomsday, Doctor Strange passerà dalla parte di Doom? Le immagini leak accendono i sospetti

Pubblicazione: 11 agosto alle 09:30

Internet non dimentica e non perdona, soprattutto quando si tratta di leak dal Marvel Cinematic Universe. Le immagini promozionali di Avengers: Doomsday che stanno circolando da giorni sui social hanno acceso un dibattito rovente tra i fan: Doctor Strange avrebbe davvero tradito gli eroi per unirsi a Dottor Destino. Le foto, non ancora confermate ufficialmente da Marvel Studios, mostrano qualcosa che nessuno si aspettava di vedere.

Nelle immagini trapelate, il maestro delle arti mistiche interpretato daappare avvolto in un'armatura metallica che ricorda pericolosamente quella di Dottor Destino (Doctor Doom). Il dettaglio più inquietante è la maschera con una fessura sulla fronte, posizionata esattamente dove Strange. Non si tratta di una semplice somiglianza casuale: il design sembra costruito appositamente per fondere l'identità del mago con quella del villain corazzato che Robert Downey Jr. interpreterà nel film.

Ma Strange non è solo. Altre foto accompagnano quella del dottore trasformato, mostrando un gruppo di persone mascherate vestite con armature ispirate a Doom. I fan li hanno già soprannominati "l'esercito delle streghe" o la congrega al servizio del mastermind corazzato. Chi si nasconde dietro quelle maschere metalliche è oggetto di speculazioni febbrili: c'è chi ipotizza Clea, chi varianti di Loki, chi addirittura Wanda Maximoff. Proprio Scarlet Witch potrebbe essere parte di questo puzzle inquietante, poiché tra le immagini leak è comparsa anche una foto di Elizabeth Olsen in una posa aggressiva, con artigli visibili.

They really can’t hide anything for this movie lol https://t.co/hvCwqOZOA0 pic.twitter.com/0JFTnafNa2 — d4nb0y (@dd4nd4nn) August 9, 2026

La connessione con il gruppo mascherato non è esplicita, ma i fan stanno già costruendo teorie elaborate su un possibile allineamento di ex-Avengers sotto la bandiera di Doom. Una delle foto più discusse ritrae un personaggio che gli utenti hanno battezzato "Boris", riferimento al fedele aiutante di Victor von Doom nei fumetti Marvel. Se questa identificazione fosse corretta, significherebbe che il film sta attingendo profondamente alla mitologia classica del personaggio, portando sullo schermo non solo il dittatore di Latveria ma l'intera struttura di potere che lo circonda.

Promotional photos for AVENGERS DOOMSDAY have just leaked featuring Doom's followers



#avengersdoomsday #doctorstrange pic.twitter.com/CIioiYZyla — NovaSilence (@NovaSilence_) August 9, 2026

La domanda che ossessiona i forum e i thread di Twitter è semplice:ha davvero cambiato lato? Le immagini suggeriscono che, almeno temporaneamente, durante gli eventi del film. Una svolta narrativa del genere: personaggi comehanno attraversato fasi di ambiguità morale o controllo esterno. Precisiamo chiaramente chenon ha ancora commentato ufficialmente le immagini trapelate, mantenendo il silenzio strategico che caratterizza la gestione dei suoi progetti più attesi.

Per questo motivo non è da escludere che la teoria in questione dei fan possa gettare le proprie radici in materiale non ufficiale, creato da qualche fan con tanto tempo libero e non poca immaginazione. In attesa di saperne di più a riguardo, una cosa è già certa: Avengers: Doomsday rappresenta un momento cruciale per il franchise, segnando l'arrivo del villain più iconico dei Fantastici Quattro nell'universo cinematografico e il ritorno di Robert Downey Jr. in un ruolo completamente diverso da Tony Stark.

Le foto (apparentemente leak) hanno fatto esattamente ciò che ogni materiale promozionale dovrebbe fare: hanno generato conversazione, teorie e aspettativa. Che si tratti di un tradimento genuino, di un infiltrazione sotto copertura o di una manipolazione mentale orchestrata da Doom, i fan dovranno aspettare l'uscita del film per scoprire la verità. Nel frattempo, le immagini continuano a circolare, alimentando un hype che Marvel probabilmente non avrebbe potuto costruire meglio nemmeno con una campagna marketing pianificata.

i can recognize mother when i see her https://t.co/KLoiSDfile pic.twitter.com/qeS5uawT3H — ruth #sotr #doomsday (@97SKYGUY) August 9, 2026

Se Doctor Strange davvero indosserà quell'armatura, se davvero si metterà al servizio di Doom, Avengers: Doomsday potrebbe rappresentare una delle svolte più audaci nella storia recente dell'MCU, mantenendo la promessa fatta dai Fratelli Russo, che hanno parlato di una trama matura. E i fan, nonostante le proteste e le teorie, non vedono l'ora di scoprire come tutto questo si inserirà nella saga multiversale che sta ridefinendo l'intero franchise.