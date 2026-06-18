Avengers: Doomsday, i fratelli Russo fanno una promessa ai fan: “Sarà il film più maturo di sempre”

Pubblicazione: 18 giugno alle 11:45

Joe e Anthony Russo hanno condiviso delle nuove dichiarazioni su Avengers: Doomsday, film in arrivo nelle sale il 18 dicembre, affermando che questo sarà il capitolo più maturo, emotivamente stratificato e sorprendente dell'intera saga degli Avengers. Parole forti, considerando che stiamo parlando degli stessi cineasti che hanno orchestrato Infinity War ed Endgame, due dei film con il maggior incasso nella storia del cinema.

""La posta in gioco continua ad alzarsi. Ma la complessità emotiva è sempre la risposta. Se porti complessità emotiva in qualsiasi cosa, la arricchisci. Rende l'esperienza più piena per il pubblico." - Joe Russo

Avengers: Doomsday, fonte: YouTube

In un'intervista con CBR, Joe Russo ha anticipato che Doomsday riserverà parecchie sorprese al pubblico. "Ci sono molte sorprese in questo film", ha dichiarato il regista. "E penso che sia il più emotivamente complesso di tutti. E per molti versi, il più maturo di tutti." I fratelli Russo stanno cercando di ricostruire la fiducia di un pubblico che, dopo la conclusione della Infinity Saga, ha assistito a un Marvel Studios in affanno, tra progetti divisivi e un'evidente perdita di direzione narrativa. Ma la sfida, secondo i due registi, è stata ancora più ardua rispetto ai capitoli precedenti e Joe ha affermato quanto segue:

Ma come si fa a non deludere dopo un evento cinematografico delle dimensioni di Endgame? È una domanda che ha tormentato Marvel Studios per anni, e anche Robert Downey Jr., che torna nell'MCU non come Iron Man ma nei panni del villain Doctor Doom, sembra convinto che questa volta abbiano trovato la formula giusta. "C'è qualcosa in corso in Doomsday, e oltre, che è letteralmente l'unico antidoto a 'Come evitare che questi film siano una delusione dopo Infinity War ed Endgame?'", ha rivelato l'attore.

"E ragazzi, abbiamo lavorato a lungo e duramente per arrivarci... Si tratta del modo in cui è stato strutturato, e degli altri personaggi." - Robert Downey Jr.

"Quel cambiamento seriale, quella capacità di sorprenderti, poi reinventarsi, poi cambiare di nuovo e sorprenderti ancora: questo è emozionante e penso che vedrete cambiamenti con Doomsday. Quindi, preparatevi. Eravamo con Rob [Downey Jr.] poco fa e parlavamo entrambi di questo concetto: siamo tornati alla fase zero. Questo è ripartire da zero. Vogliamo assicurarci che tutti sentano che questo non si appoggia a nulla del passato." - Joe Russo

Avengers: Doomsday, fonte: YouTube

Insomma la chiave non pare il soloche passa da eroe a antagonista, ma. Durante il recente SXSW di Londra, ihanno ribadito il concetto con un'affermazione che ha fatto drizzare le antenne ai fan: "Siamo tornati alla fase zero." Proprio in tal senso, Joe Russo ha spiegato cherappresenta un azzeramento totale, una ripartenza da zero che non si appoggia ai successi del passato.

Il 18 dicembre scopriremo se i fratelli Russo avranno davvero trovato l'antidoto al declino post-Endgame, ma nel frattempo l'attesa continua ad alimentare teorie, indiscrezioni e perfino un recente presunto leak finito al centro delle discussioni online, la cui autenticità resta però tutta da dimostrare. Se si trattava davvero di materiale del film o di un elaborato fake lo scopriremo solo nei prossimi mesi, ma una cosa è già chiara: l'hype intorno ad Avengers: Doomsday è tornato ai livelli delle grandi occasioni.