Avengers: Doomsday, trapela la scena che tutti aspettavano su Destino che evoca un esercito (ma potrebbe non essere ciò che sembra)

Pubblicazione: 15 giugno alle 19:47

Viviamo nell'era più strana della storia dei cinecomic, un'epoca in cui distinguere il vero dal falso è diventato sempre più difficile, dove ogni presunto leak può essere autentico materiale rubato da un set blindato o il frutto di un'intelligenza artificiale particolarmente ispirata. E proprio questa ambiguità sta alimentando quello che potrebbe essere il più grande leak mai circolato per Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo della saga Marvel atteso per il 2027.

Un video di diversi secondi sta facendo il giro dei social media da oltre ventiquattro ore, mostrando quella che sarebbe una scena cruciale del film:mentre quasi l'intero cast di eroi si prepara allo scontro finale. Un momento "Avengers, assemble" e "To me, my X-Men" fusi insieme, il tipo di sequenza corale che ha reso iconici i precedenti capitoli della saga.

Nel filmato compaiono personaggi confermati e altri fino a questo momento solo vociferati: Steven Rogers in abiti civili che impugna Mjolnir, Thor, Sam Wilson nella sua versione di Capitan America, Shang-Chi, Yelena Belova, Mister Fantastic, la Torcia Umana, Bestia, Ciclope, Nightcrawler, Gambit e Mystica, oltre naturalmente a Dottor Destino. Una chiamata alle armi che dovrebbe rappresentare il climax visivo del film, quel momento di pura adrenalina cinematografica che i fan aspettano dal primo trailer.

Robert Downey Jr. come Doctor Doom in Avengers: Doomsday, fonte: YouTube

Ma c'è un dettaglio che non torna, un elemento così clamoroso da far pendere la bilancia verso lo scetticismo: Disney non sta facendo assolutamente nulla per rimuovere il video. Centinaia di account hanno postato la clip, alcuni promettendo di cancellarla "a breve" per evitare ritorsioni legali, salvo poi lasciarla tranquillamente online. E la Casa di Topolino, nota per essere spietata nella tutela dei propri contenuti, sembra scrollare le spalle con indifferenza.

Questo comportamento anomalo è forse l'indizio più significativo dell'intera vicenda, visto chehanno una storia consolidata dicontro chi diffonde materiale non autorizzato. Proprio in tal senso basti pensare ai leak dei trailer di Spider-Man: Brand New Day appena qualche settimana fa. Quelli erano reali, e sono stati confermati tali proprio dalla. Due versioni quasi identiche del trailer sono circolate online prima del rilascio ufficiale, con solo piccole differenze di montaggio, e

Eppure questa volta no, con il presunto leak più importante dell'anno per uno dei loro film più attesi che resta disponibile, condiviso, ricaricato, commentato. Come se non importasse. Come se forse non ci fosse nulla da proteggere. Comunque non mancano gli elementi che fanno pensare che la fuga di materiale sia autentica. Generare con l'intelligenza artificiale una scena continua e relativamente lunga, con una certa coerenza visiva tra i vari tagli, rimane tecnicamente complesso anche per gli strumenti più avanzati.

Inoltre i costumi mostrati corrispondono alle versioni confermate o precedentemente trapelate attraverso concept art e foto dal set. E soprattutto, sappiamo per certo che le Sentinelle saranno parte integrante di Avengers: Doomsday, visto che sono apparse nel trailer ufficiale rilasciato da Marvel stessa. Ma la qualità del video è sospetta: è talmente sfocato da risultare quasi illeggibile, una nebbia digitale che cancella ogni dettaglio riconoscibile.

Ad ogni modo, fino a quando Disney non rilascerà una dichiarazione ufficiale, o fino a quando il film non arriverà nelle sale, vivremo in questo limbo di incertezza. Un limbo che, paradossalmente, potrebbe essere esattamente quello che vuole la major: far parlare del film, speculando, condividendo e mantenendo alta l'attenzione. Del resto, qualcosa di simile è già accaduto di recente con il misterioso pop-up contenente un indizio su Dottor Destino.