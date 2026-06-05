Avengers: Doomsday, il pop-up che aveva deluso i fan Marvel potrebbe nascondere un dettaglio molto importante su Dottor Destino

Pubblicazione: 05 giugno alle 13:24

Quando a Londra è apparso il Dom Latveria Coffee, un pop-up store a tema Avengers: Doomsday, la reazione iniziale dei fan Marvel è stata un misto di perplessità e delusione. Niente trailer esclusivo, nessuna immagine inedita di Robert Downey Jr. nei panni di Dottor Destino (Doctor Doom), solo un locale temporaneo che serviva caffè tematici. Eppure, dietro quella che sembrava una semplice operazione di marketing, si nascondeva qualcosa di molto più sostanzioso: una serie di indizi seminati con cura che potrebbero riscrivere completamente le aspettative sul villain più atteso del Marvel Cinematic Universe.

Il menù delnon era una semplice lista di bevande fantasiose, visto che ogni voce rappresentava un tassello della, attingendo direttamente dalla mitologia fumettistica del personaggio., la madre di Victor, una figura tragica che nei comics praticava la magia oscura.richiamava la tribù Rom alla quale apparteneva la famiglia di Doom, elemento fondamentale della sua origine.era il nome originale della città che sarebbe poi diventata Doomstadt sotto il regno del sovrano di Latveria.

Ma è con Fortunov che il menù rivela la sua vera natura di mappa narrativa, visto che per chi conosce i fumetti, quel nome evoca immediatamente il tiranno che perseguitava il popolo Rom e che fu successivamente rovesciato da Victor Von Doom in persona. Fortunov rappresenta il catalizzatore della trasformazione di Victor: quando sua moglie si ammalò, chiamò Werner Von Doom, padre di Victor e medico della tribù, per curarla. Il tentativo fallì e la famiglia fu costretta a fuggire, innescando la spirale di vendetta e ambizione che avrebbe definito il destino di Doom.

Dom Latveria Coffee Menu at the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pop-up shop. pic.twitter.com/XB5htr8K1X — Nexus Point News (@NexusPointNews) June 2, 2026

Tra le bevande compare anche il Rapprochement, riferimento a una festività latveriana dedicata all'espiazione dei peccati e alla riconciliazione con il passato. Questo dettaglio, apparentemente secondario, potrebbe suggerire una direzione precisa per il personaggio nel MCU: non un antagonista bidimensionale mosso da pura megalomania, ma una figura complessa, convinta di agire per il bene del proprio popolo, certa che solo il suo controllo assoluto possa garantire stabilità e giustizia nel mondo (e non solo).

Ma c'è dell'altro: alcuni fan particolarmente attenti hanno individuato sul menù una serie di simboli che assomigliano in modo sorprendente allee altri oggetti legati a Thor e Loki. La scritta sotto il titolo "Dom Latveria Coffee" presenta infatti una sequenza di caratteri che potrebbero non essere semplici decorazioni. I tentativi di traduzione sono ancora in corso, ma queste rune potrebbero nascondere qualche significato nascosto interessante.

La connessione con Asgard diventa ancora più interessante se si considera un altro dettaglio emerso dall'evento londinese: la bandiera latveriana mostrata al pop-up sembrerebbe incorporare elementi che ricordano le corna di Loki. Alcuni fan hanno iniziato a speculare che Doom possa aver acquisito conoscenze sul viaggio nel tempo o sulla magia direttamente dagli asgardiani, o che Loki stesso possa essere diventato una sorta di figura leggendaria per Latveria.

Robert Downey Jr. per Avengers Doomsday, fonte: Marvel

Sappiamo con certezza che Chris Hemsworth e Tom Hiddleston appariranno in Avengers: Doomsday, ma il modo in cui saranno integrati nella storia rimane ancora un mistero. Il collegamento tra Doom e gli asgardiani potrebbe manifestarsi attraverso la magia, il viaggio dimensionale o qualche altro meccanismo narrativo che i fratelli Russo hanno ancora tenuto nascosto.

Tutti questi indizi convergono verso un'unica conclusione: Marvel Studios sta costruendo il Doctor Doom dei fumetti, non una variante di Tony Stark. Da quando Robert Downey Jr. è stato annunciato nel ruolo, la teoria dominante prevedeva che il personaggio fosse una versione alternativa di Iron Man proveniente da un'altra timeline, ma adesso la situazione si è ribaltata. Resta da vedere se questi indizi troveranno effettivamente posto nel Doctor Doom che apparirà sullo schermo il 18 dicembre, quando Avengers: Doomsday arriverà nelle sale.

Ma una cosa sembra chiara: Robert Downey Jr. non tornerà nel MCU per interpretare una variante di Tony Stark, ma darà vita a Victor Von Doom, un personaggio sfaccettato che ha mai smesso di combattere per ciò che ritiene giusto, anche quando il resto del mondo lo considera un villain.