Avengers Doomsday: svelato merchandising esclusivo dell’atteso film Marvel (e ci sono anche gli X-Men)

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:54

Il San Diego Comic-Con 2026 ha segnato un momento cruciale per i fan del Marvel Cinematic Universe. L'evento californiano, da sempre palcoscenico delle rivelazioni più attese dell'industria dell'intrattenimento, ha dedicato ampio spazio ad Avengers Doomsday, il film diretto dai fratelli Russo che arriverà nelle sale il 16 dicembre 2026. Ma oltre ai trailer e agli annunci ufficiali, è stato il merchandising a rubare la scena, con una collezione di collectibles che ha fatto impazzire gli appassionati. Bandai, Iron Studios e Mattel hanno infatti presentato in esclusiva una gamma completa di prodotti dedicati al film, con particolare attenzione a Doctor Doom, il villain nonché scienziato geniale che rappresenta ora una minaccia per il multiverso.

Un volto familiare che assume connotazioni oscure,un personaggio che promette di ridefinire gli equilibri del MCU e che ha già conquistato il cuore dei collezionisti prima ancora di apparire sul grande schermo.La figure di Doctor Doom, disponibile da dicembre 2026 al prezzo di 100 dollari, non è una semplice statuetta. Include parti intercambiabili per braccia incrociate che ricreano la posa iconica del personaggio, un mantello cablato che permette pose dinamiche e polsi sostituibili per massimizzare le possibilità espressive., dalla texture dell'armatura fino ai particolari del costume cinematografico.

Tuttavia, se si desidera qualcosa di davvero imponente, Iron Studios propone una figure in scala 1:4 di Doctor Doom che retails a 1299,99 dollari e sarà disponibile nella primavera 2027. Si tratta di un pezzo da museo, pensato per i collezionisti più esigenti che cercano non solo precisione nei dettagli, ma anche presenza scenica. A questa si aggiunge una versione di Doom sul trono, svelata durante il Comic-Con e disponibile a breve per 249,99 dollari. Un'immagine che evoca potere e dominio, perfetta per chi vuole ricreare l'atmosfera regale e minacciosa del personaggio.

Per chi invece preferisce l'esperienza immersiva del cosplay, arriva il Marvel Doctor Doom Official Primalux Costume. Questo costume multi-pezzo permette ai fan di trasformarsi letteralmente nel villain latveriano. Il set completo include una maglietta aderente in spandex, pantaloni, tunica, guanti e cintura, oltre ad armature modellate per spalle, polsi, mani e stinchi. Il tutto culmina con una maschera modellata dotata di rivestimento regolabile e un mantello con cappuccio, catena e medaglioni. I materiali utilizzati sono di alta qualità, con plastiche e tessuti progettati per riflettere fedelmente i dettagli autentici visti in Avengers Doomsday.

Ma Doctor Doom non è l'unico protagonista di questa ondata di merchandising.Il set include lo scudo iconico, simbolo di giustizia, e un set completo di ali di grandi dimensioni che permettono di ricreare sia scene di combattimento ravvicinato sia sequenze di volo spettacolari.Il set include Mjolnir con dettagli delle crepe espressi attraverso una pittura accurata. Combinandolo con Stormbreaker, i fan possono ricreare una varietà di scene tratte dal film, celebrando la continua evoluzione del dio del tuono all'interno del MCU.

L'arrivo degli X-Men in Avengers Doomsday viene celebrato con due collectibles di Iron Studios dedicati a Magneto e Professor X. Magneto, disponibile a breve per 199,99 dollari, rappresenta l'aggiunta perfetta per qualsiasi collezione che voglia onorare l'unione delle forze mutanti con gli Avengers. Professor X, invece, a 249,99 dollari e sarà anch'esso disponibile a breve. Due figure che simboleggiano decenni di storia Marvel e che finalmente vedono i loro personaggi integrarsi nel grande arco narrativo del MCU.

Per chi invece cerca qualcosa di più accessibile ma altrettanto caratteristico, sempre Iron Studios propone anche il Doctor Doom Minico, una versione stilizzata e compatta del villain perfetta per scrivanie o mensole. Al prezzo di 29,99 dollari e disponibile a breve, questo prodotto dimostra come anche con budget contenuti sia possibile portare a casa un pezzo di Avengers Doomsday. Anche Mattel non si è limitata alle figure tradizionali. Il Doctor Doom Feature Plush è alto 12 pollici, con una testa in vinile rigido e un corpo in peluche morbido. Premendo il pulsante sul petto si attivano gli occhi luminosi verdi e suoni caratteristici.

Con dettagli stampati, un mantello in feltro e tratti facciali accattivanti, questo peluche rappresenta un modo giocoso e accessibile per celebrare il misterioso leader della Latveria. Disponibile a ottobre per 24,99 dollari, è pensato per coinvolgere anche i più giovani nell'universo Marvel. Infine, per chi vuole coinvolgere tutta la famiglia nella costruzione dell'hype per Avengers Doomsday, Mattel lancia il set Hot Wheels Superstar Speeders con Thor al volante. Disponibile dal 28 novembre al prezzo di 29,99 dollari, questo trackset combina la passione per le macchinine con l'universo supereroistico, offrendo un'esperienza di gioco dinamica e collezionabile.

La varietà e la qualità di questi prodotti dimostrano quanto Avengers Doomsday sia già un fenomeno culturale prima ancora della sua uscita nelle sale. Con un cast che include Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e con i fratelli Russo alla regia, il film promette di essere un evento cinematografico memorabile. Il merchandising presentato al Comic-Con non è solo un'operazione commerciale, ma un modo per i fan di entrare in connessione con questo universo narrativo, di possedere un frammento tangibile di una storia che si preannuncia epica. Che si tratti di una figure da 1300 dollari o di un peluche da 25, ogni prodotto rappresenta un ponte tra finzione e realtà, un modo per trasformare la passione per il MCU in qualcosa di concreto. E mentre il conto alla rovescia per il 16 dicembre continua, una cosa è certa: Doctor Doom ha già conquistato le mensole dei collezionisti di tutto il mondo.