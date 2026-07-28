Spider-Man Brand New Day: una scena di bacio censurata in India (potrebbe aver svelato uno spoiler)

Pubblicazione: 28 luglio alle 17:50

A pochi giorni dall'uscita mondiale di Spider-Man: Brand New Day, una notizia inaspettata dall'India ha acceso il dibattito tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Il Central Board of Film Certification indiano ha ordinato la rimozione di una scena di bacio della durata di otto secondi, insieme alla censura di tre espressioni volgari presenti sia nella traccia audio inglese che nei sottotitoli. Una decisione che, paradossalmente, potrebbe aver rivelato uno degli spoiler più attesi del film. Il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker segna il ritorno di Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno dopo gli eventi drammatici di Spider-Man: No Way Home, dove l'incantesimo del Dottor Strange ha cancellato dalla memoria di tutti l'identità civile dell'eroe.

La domanda che tormenta i fan da mesi è semplice quanto dolorosa:Ed è proprio questa censura a gettare nuova benzina sul fuoco della speculazioneChi si bacia in quella scena di otto secondi così compromettente da dover essere eliminata dalla versione indiana del film? Due ipotesi dominano le discussioni online. La prima, e più ottimistica per i fan della coppia,, interpretata da Zendaya, che riallacciano finalmente i fili di una relazione spezzata dalla magia.

Un ricongiungimento romantico che rappresenterebbe un momento catartico per il pubblico che ha sofferto vedendo i due innamorati separati da circostanze così crudeli. Ma c'è un'interpretazione più dark, più dolorosa. Alcuni teorizzano che il bacio coinvolga MJ e il suo nuovo fidanzato, interpretato dall'attore Eman Esfandi. Un momento che Peter Parker, già emotivamente devastato, potrebbe essere costretto a testimoniare impotente. L'identità del personaggio di Esfandi è stata oggetto di intense speculazioni. Molti fan ritengono che possa trattare di Boomerang, villain minore dei fumetti che in alcune storyline diventa coinquilino di Peter in circostanze tragicomiche.

Tom Holland e Zendaya nei panni di Spider-Man e MJ in una scena di Spider-Man Brand New Day Fonte Marvel Studios

La certificazione UA 13+, ottenuta dopo le modifiche richieste dal CBFC, rende il film adatto a spettatori dai 13 anni in su, mentre il pubblico più giovane può assistervi solo con supervisione genitoriale. La versione finale approvata ha una durata di 2 ore, 24 minuti e 52 secondi. Oltre alla scena del bacio, il film include ora anche l'avviso sanitario statico obbligatorio contro l'alcol durante le sequenze che mostrano consumo di bevande alcoliche, in conformità con le linee guida indiane per le proiezioni cinematografiche.

in modo così incisivo su blockbuster hollywoodiani. Il Superman di James Gunn ha subito il taglio della celebreconsiderataeccessivamente sensuale"dalla censura locale. Una sequenza di 33 secondi in cui i due personaggi si libravano lentamente nell'aria, ruotando abbracciati in un momento di intimità poetica, è stata eliminata dalla versione proiettata nelle sale indiane.

Ancora più bizzarra la sorte toccata a Oppenheimer di Christopher Nolan. Durante una conversazione estesa tra Oppenheimer e Jean Tatlock, interpretata da Florence Pugh, i due personaggi appaiono senza vestiti. Mentre nella maggior parte delle regioni del mondo gli spettatori hanno potuto vedere il corpo nudo dell'attrice, in India e in Medio Oriente un abito nero è stato aggiunto digitalmente tramite CGI per coprirla. Una soluzione tecnica che ha generato reazioni contrastanti, oscillanti tra l'ilarità e l'indignazione.

Queste forme di censura hanno spesso scatenato polemiche accese, con molti che le considerano reazioni eccessive e fuori dal tempo, specialmente nel caso di Superman. È difficile stabilire perché esattamente la scena di Spider-Man: Brand New Day sia stata censurata, ma se il precedente del film DC è indicativo, potrebbe non essere nemmeno particolarmente esplicita. Del resto, il franchise di Spider-Man non è nuovo a baci memorabili. Nel primo film di Sam Raimi, Mary Jane Watson e Spider-Man condividono un bacio passionale a testa in giù durante un temporale scrosciante, creando uno degli iconici momenti romantici della storia del cinema.

Difficile immaginare che Brand New Day possa superare quella sequenza per intensità emotiva e impatto visivo, ma forse i creatori ci sono riusciti. Il film arriverà nelle sale italiane e internazionali questa settimana, con proiezioni anticipate già da mercoledì 29 Luglio 2026. Le prenotazioni anticipate in India stanno registrando numeri impressionanti, suggerendo che Brand New Day potrebbe diventare uno dei maggiori successi Marvel degli ultimi anni nel subcontinente, nonostante le modifiche imposte dalla censura.