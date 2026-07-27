Ghost Rider con Ryan Gosling apre la strada ai Midnight Sons: quale il futuro del MCU

Pubblicazione: 27 luglio alle 12:36

La Hall H del San Diego Comic-Con 2026 ha regalato uno dei momenti più elettrizzanti nella storia recente del Marvel Cinematic Universe. Ryan Gosling è ufficialmente il nuovo Ghost Rider. Lo Spirito di Vendetta, uno dei personaggi più richiesti dai fan Marvel negli ultimi anni, finalmente trova il suo interprete in una delle star più carismatiche di Hollywood.

L'annuncio segna il primo grande reveal della presentazione Marvel Studios al Comic-Con 2026, un segnale chiaro delle ambizioni dello studio per il futuro del MCU., Marvel guarda già oltre,di storie. E Ghost Rider rappresenta esattamente il tipo di svolta narrativa che potrebbe ridefinire il tono del franchise., con la regia di Shawn Levy e una sceneggiatura firmata da Jonathan Tropper. Si tratta di una collaborazione già collaudata: il trio Gosling-Levy-Tropper ha già lavorato insieme su Star Wars: Starfighter, previsto per il 2027.

Ma Ghost Rider non è solo un personaggio iconico da aggiungere al roster del MCU. La sua introduzione apre inevitabilmente le porte a un territorio narrativo che l'universo cinematografico Marvel ha solo sfiorato fino ad ora: il soprannaturale. Lo Spirito di Vendetta, con le sue origini demoniache, il suo legame con dimensioni infernali e la sua natura di giustiziere ultraterreno, rappresenta un cambio di paradigma rispetto ai supereroi tradizionali. Non si tratta più di scienza avanzata, raggi cosmici o esperimenti governativi andati storti. Qui parliamo di magia oscura, patti col diavolo, vendetta ultraterrena.

Ghost Rider e Ryan Gosling, fonte: Prime Video\Marvel Studios

Questa direzione narrativa alimenta una speculazione che circola tra i fan da diversi anni: l'arrivo dei Midnight Sons nel MCU. Per chi non mastica fumetti Marvel, i Midnight Sons sono un team di eroi soprannaturali che nelle pagine dei comics hanno affrontato minacce mistiche e demoniache troppo grandi per i Vendicatori tradizionali. La formazione classica include, oltre a Ghost Rider, personaggi come Blade, Moon Knight, Doctor Strange, Werewolf by Night e altri guardiani delle tenebre.

E indovinate un po'? Molti di questi personaggi sono già presenti o in fase di sviluppo nel MCU. Blade, interpretato da Mahershala Ali, è in lavorazione da tempo. Moon Knight ha già avuto la sua serie Disney+ con Oscar Isaac. Doctor Strange è uno dei pilastri della Fase Quattro e Cinque. Werewolf by Night ha debuttato con uno speciale Halloween incredibilmente apprezzato.Ma

Con la Multiverse Saga in fase di chiusura, Marvel Studios deve pensare a cosa verrà dopo. I fan hanno già visto battaglie cosmiche, viaggi nel tempo, incursioni multiversali. Quale potrebbe essere il prossimo grande salto narrativo? Il misticismo e l'orrore soprannaturale rappresentano un territorio ancora largamente inesplorato, capace di offrire storie fresche, atmosfere diverse e un tone più maturo e oscuro.

Midnight Sons, fonte: Marvel Comics

Il 2028 può sembrare lontano, ma in termini di produzione cinematografica Marvel è dietro l'angolo. Dopo il clamoroso annuncio, le riprese probabilmente inizieranno tra il 2027 e l'inizio del 2028, il che significa che nei prossimi mesi potremmo iniziare a vedere concept art, foto dal set e ulteriori dettagli sulla trama. La macchina del marketing Marvel è già partita con l'annuncio al Comic-Con, e ogni nuovo tassello di informazione terrà i fan incollati agli schermi.

Ryan Gosling come Ghost Rider rappresenta molto più di un semplice casting. È un segnale di direzione, un ponte verso una nuova fase del MCU dove il soprannaturale potrebbe diventare protagonista. E se davvero questo porterà alla formazione dei Midnight Sons, il Marvel Cinematic Universe sta per entrare in una dimensione narrativa completamente nuova, oscura, affascinante e terribilmente eccitante.