Ryan Gosling è il nuovo Ghost Rider: Marvel annuncia il film che i fan aspettavano da anni

Pubblicazione: 26 luglio alle 12:34

Dopo anni di indiscrezioni, desideri espressi pubblicamente dall'attore e speculazioni da parte dei fan, il San Diego Comic-Con 2026 ha trasformato quello che sembrava un sogno in realtà: Ryan Gosling è finalmente Ghost Rider. Marvel Studios ha infatti annunciato ufficialmente il film dedicato allo Spirito della Vendetta, con Gosling protagonista e Shawn Levy alla regia.

“Wow, sta succedendo davvero? Okay... come sapete, è un personaggio che volevo interpretare da moltissimo tempo.” - Ryan Gosling

L'annuncio è arrivato durante il panel dei, uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione. Quando Gosling è salito sul palco, l'entusiasmo del pubblico è esploso immediatamente.nel poter finalmente interpretare un personaggio che desiderava da tempo.

Una dichiarazione che conferma quanto questo progetto fosse importante per la star canadese, già protagonista di film come Drive, Blade Runner 2049 e Barbie. Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, alla regia ci sarà Shawn Levy, reduce dal successo di Deadpool & Wolverine e ormai uno dei nomi di punta dell'attuale Marvel Cinematic Universe. Per Levy e Gosling non si tratta della prima collaborazione: i due hanno già lavorato insieme in Star Wars: Starfighter, e Marvel punta chiaramente sulla loro intesa per rilanciare uno dei personaggi più iconici e allo stesso tempo più difficili dell'universo fumettistico.

Per il momento lo studio non ha rivelato quale incarnazione divedremo sul grande schermo. Il candidato più ovvio resta, il motociclista che stringe un patto con Mephisto e diventa il celebre Spirito della Vendetta, ma non sono escluse alternative come. Marvel ha preferito mantenere il massimo riserbo, limitandosi a mostrare il logo ufficiale del film e a confermare l'uscita nelle sale nel 2028.

Creato nel 1972 da Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog, Ghost Rider è già approdato al cinema con Nicolas Cage protagonista dei due film usciti nel 2007 e nel 2011. Nonostante abbiano conquistato negli anni una parte del pubblico, quelle pellicole non sono mai riuscite a imporsi come il rilancio definitivo del personaggio, lasciando molti fan con la sensazione che il suo potenziale fosse ancora inespresso.

The reveal of Ryan Gosling as Ghost Rider. pic.twitter.com/tgYZN5eeZ1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

La scelta di Ryan Gosling sembra però indicare una direzione completamente diversa, visto che l'attore ha dimostrato più volte di sapersi muovere con naturalezza tra blockbuster e cinema d'autore, mentre Shawn Levy ha recentemente confermato di saper gestire produzioni spettacolari senza rinunciare ai momenti più emotivi. Una combinazione che potrebbe offrire la versione cinematografica di Ghost Rider più ambiziosa mai realizzata.

Quello dedicato a Ghost Rider è stato solo uno dei tanti annunci del panel Marvel, che ha visto anche nuove anticipazioni su Avengers: Doomsday, il ritorno di Deadpool nel prossimo film corale e l'annuncio ufficiale di Black Panther 3. Eppure è proprio l'arrivo di Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe ad aver catalizzato l'attenzione del pubblico, trasformando uno dei casting più richiesti degli ultimi anni in una realtà destinata a cambiare il futuro del franchise.