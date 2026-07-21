La Marvel vuole Adam Driver: Kevin Feige conferma i rumors

Pubblicazione: 21 luglio alle 12:45

A Hollywood, la tentazione di indossare un mantello (o una calzamaglia) prima o poi conquista quasi tutti. Tra contratti da capogiro e una visibilità che non ha eguali, dire di no alla Marvel è un'impresa titanica per chiunque. Eppure c’è chi, con un'eleganza quasi disarmante, continua a rifiutare l'invito a bordo: Adam Driver.

"Ormai è una tradizione": la confessione di Kevin Feige

Negli ultimi tempi la macchina dei rumor si era rimessa in moto alla grande. Voci sempre più insistenti lo davano per spacciato nel reboot degli X-Men, con i fan già pronti a immaginarlo nei panni di Magneto o del Dottor Sinistro. A riportare tutti coi piedi per terra, però,, trasformando quella che poteva sembrare una semplice trattativa sfumata in un aneddoto delizioso.

Ospite del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, il grande capo della Marvel ha affrontato la questione con un'onestà e un'ironia da applausi e ha ammesso candidamente che il corteggiamento dura da anni, ma finisce sempre nello stesso identico modo.

Adam Driver in "65" (Sony Pictures)

"Non è un mistero che ci piacerebbe da matti lavorare con Adam", ha raccontato Feige sorridendo. "Ormai però è diventata una specie di tradizione di famiglia: fissiamo una chiamata su Zoom, gli raccontiamo l'idea, ci confrontiamo e poi lui rifiuta. Devo ammettere che è sempre estremamente schietto e trasparente su quello che prova, ed è fantastico per questo".

A guardare la sua carriera, la scelta di Driver ha perfettamente senso. Non si tratta di snobismo verso il cinema commerciale — dopo tutto è stato il volto di Kylo Ren per tre film di Star Wars —, quanto di una precisa fame artistica. Parliamo di un attore che negli ultimi anni ha preferito collezionare collaborazioni con i mostri sacri del cinema,

In questo momento Driver ha l'agenda piena: è atteso al cinema in Paper Tiger accanto a Scarlett Johansson ed è impegnato nel nuovo film di Chris Rock, Misty Green. L'idea di vincolarsi per cinque o dieci anni a un franchise da catena di montaggio, evidentemente, non rientra tra le sue priorità.

I fan degli X-Men dovranno farsene una ragione e guardare altrove per il prossimo mutante dell'MCU (tra l'altro di recente si era parlato di una possibile incursione di un altro attore hollywoodiano famosissimo). Feige, dal canto suo, continuerà sicuramente a provarci. Dopotutto, una bella chiacchierata su Zoom non si nega a nessuno.