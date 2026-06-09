Spider-Man Brand New Day, chi è il vero nemico? Un leak (non ufficiale) suggerisce un ruolo da villain per Sadie Sink

Pubblicazione: 09 giugno alle 17:10

Un nuovo leak potrebbe aver appena svelato uno dei segreti meglio custoditi di Spider-Man: Brand New Day. Secondo una descrizione trapelata online del secondo trailer ufficiale del film, Sadie Sink non sarebbe relegata a un semplice cameo sullo sfondo, ma interpreterebbe un villain centrale della storia, presumibilmente Jean Grey. E se le indiscrezioni dovessero rivelarsi accurate, il personaggio sarebbe il vero motore narrativo dietro alcuni dei momenti più esplosivi del film.



La fonte del leak non menziona esplicitamente il nome di Sadie Sink, ma descrive un personaggio con le caratteristiche inequivocabili di Jean Grey che domina diverse sequenze chiave del trailer. Parliamo di Peter Parker che perde il controllo in volo, MJ minacciata direttamente e persino Hulk scatenato in una furia distruttiva. Se confermato, questo posiziona l'attrice di Stranger Things al centro dell'azione, non ai margini.



Come sempre con questo genere di anticipazioni non ufficiali, è d'obbligo prendere tutto con le dovute precauzioni fino a quando Sony e Marvel non rilasceranno il trailer ufficiale, atteso, secondo i rumor, per il 17 giugno. Ma i dettagli emersi si allineano perfettamente con le voci di corridoio circolate nelle settimane scorse sul casting di Sink nei panni di Jean Grey.

Secondo la descrizione trapelata, Jean Grey apparirebbe con il volto oscurato, in uno stile visivo simile al Void visto in Thunderbolts. Il personaggio avrebbe la capacità di saltare da una mente all'altra mentre dà la caccia a Spider-Man attraverso New York. Una delle prime sequenze mostrerebbe Peter mentre fugge proprio da lei, per poi perdere improvvisamente il controllo durante un'oscillata tra i grattacieli.. Un'immagine che da sola basta a capire quanto il personaggio di Sink possa essere centrale nella narrazione, molto più di una semplice apparizione fugace o di un teaser post-credits.



Ma le cose si fanno ancora più intense. Sempre stando al leak, una misteriosa esplosione di ragnatele farebbe crollare Spider-Man al suolo. Jean si avvicinerebbe chiedendogli se sta bene, salsalvo poi cambiare registro in modo drastico: minaccerebbe direttamente MJ. La risposta di Peter sarebbe altrettanto diretta. Un confronto personale, viscerale, che darebbe a Spider-Man una motivazione emotiva fortissima per affrontare Jean, soprattutto considerando che MJ ha dimenticato chi sia Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home.



Trascinare MJ nel pericolo, renderla un bersaglio vulnerabile nelle mani di un villain con poteri mentali devastanti, alza la posta in gioco in modo significativo. Non si tratta più solo di salvare la città: è questione di proteggere la persona che ama, anche se lei non lo ricorda più. E poi c'è Hulk. I rumor precedenti avevano già suggerito che Jean Grey potesse essere responsabile dello scatenamento del gigante verde, e il leak sembra confermare questa direzione. Secondo la descrizione, Jean costringerebbe in qualche modo il Grey Hulk a trasformarsi, probabilmente attraverso il controllo mentale. Hulk crescerebbe fino a dimensioni gigantesche, terrorizzando Peter con la sua mole prima di inseguirlo lungo un corridoio e scagliarlo via con un devastante applauso sonico.

Se accurata, questa informazione ridisegna completamente la dinamica tra Spider-Man e Hulk. Non sarebbe un semplice scontro tra due eroi Marvel, ma Hulk diventerebbe un'altra vittima inconsapevole dei poteri di Jean. Un burattino costretto a combattere contro la sua volontà. Questo ricontestualizza le sequenze d'azione più spettacolari del trailer: Peter non scappa da Hulk, scappa da Jean. MJ non è minacciata da un nemico qualsiasi, è minacciata da Jean. La furia di Hulk non è sua, è innescata da Jean.



Naturalmente, si tratta ancora di una descrizione non verificata proveniente da un singolo spettatore, quindi dettagli come la natura esatta dei poteri di Jean, l'angolazione del controllo mentale e persino se il personaggio sia davvero Jean Grey potrebbero essere imprecisi o interpretati male. Tuttavia, la coerenza con le voci precedenti sul casting di Sadie Sink e i dettagli visivi emersi dal merchandise rafforzano la credibilità complessiva del leak.



Nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi della presunta data di rilascio del trailer, il 17 giugno, sapremo se queste anticipazioni sono fondate o semplicemente il frutto di speculazioni creative dei fan. Nel frattempo, l'idea di vedere Sadie Sink nei panni di un villain telepatico che mette in ginocchio Spider-Man e scatena Hulk è più che sufficiente per tenere alta l'attenzione.