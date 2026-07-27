Perché Chris Evans ha rifiutato 12 proposte della Marvel prima di tornare nel ruolo di Capitan America

Pubblicazione: 27 luglio alle 10:34

Quando ti metti alle spalle un personaggio iconico con una scena perfetta come il ballo finale tra Steve Rogers e Peggy Carter in Avengers: Endgame, riaprire quel cassetto è un rischio enorme. Il pericolo di rovinare un bel ricordo per esigenze di botteghino è sempre dietro l'angolo.

Ma, scopriamo oggi che la Marvel. A raccontarlo con grande sincerità è stato lo stesso attore dal palco del San Diego Comic-Con: prima di accettare la parte nel prossimo Avengers: Doomsday, ha rifiutato almeno una dozzina di copioni.

L'idea di farlo rientrare in scena, in realtà, balenava nella testa di Kevin Feige e soci già dal 2018. Durante una cena a riprese appena ultimate, i vertici dello studio gli proposero di vestire i panni di Nomad, l'alter ego solitario che Steve Rogers assume nei fumetti quando decide di abbandonare lo scudo e le istituzioni.

La paura di rovinare un finale perfetto

"Era un'idea bellissima," ha ammesso Evans a Entertainment Weekly, "ma dentro di me sentivo che non era il momento adatto. Ero quasi geloso di come avevamo chiuso la storia di Cap e volevo assolutamente proteggere quel finale." È iniziato così un lungo tira e molla durato otto anni. Proposte affascinanti, idee sulla carta vincenti, ma mancava sempre quella scintilla capace di far dire "sì, ne vale la pena".

Il timore di Evans era comprensibile: tornare in pista tanto per farlo avrebbe svuotato di significato tutto il percorso fatto fino a quel momento. Poi, improvvisamente, è arrivata la telefonata che ha cambiato le carte in tavola.

A sbloccare la situazione è stato un vero e proprio terremoto nel cast: la notizia che Robert Downey Jr. stesse trattando il suo clamoroso rientro nel Marvel Cinematic Universe, non più come Iron Man, ma nei panni del temibile Victor von Doom (il Dottor Destino).

Sapere che il suo storico compagno d'avventure sarebbe tornato in una veste completamente inedita e spiazzante ha fatto scattare qualcosa. In quel momento, il puzzle ha trovato il suo incastro perfetto. Le modalità del ritorno di Steve Rogers restano ancora avvolte nel mistero, ma vedere Evans e Downey di nuovo insieme sul palco del Comic-Con ha già riacceso la febbre tra i fan. A volte, saper dire di no al momento giusto è l'unico modo per fare le cose per bene.