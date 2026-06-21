Avengers: Doomsday, Famke Janssen sull'esclusione di Jean Grey: “Marvel ha fatto un errore”

Pubblicazione: 21 giugno alle 11:00

Durante un panel allo Spacecon 2026, Famke Janssen, attrice olandese che ha dato volto e potere telepatico a Jean Grey nella trilogia originale degli X-Men, ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto per non essere stata chiamata a partecipare ad Avengers Doomsday, il cinecomic Marvel in arrivo a dicembre che promette di essere un evento storico per il Marvel Cinematic Universe a fine anno.

"Sono pessima a mantenere i segreti, lo dico sempre a tutti. Sono la peggior attrice del mondo in questo. Si legge tutto sulla mia faccia, lo capisci subito. Penso che abbiano fatto un errore, ma ehi, chi sono io? Sono solo una piccola me che la pensa così". - Famke Janssen

In una chiacchierata con Nerdtropolis, Janssen ha confessato con onestà:

Robert Downey Jr. per Avengers Doomsday, fonte: Marvel

Parole che suonano ancora più significative se si considera il contesto, visto chesta riportando sullo schermo un cast stellare di volti storici deglitornerà come Charles Xavier,riprenderà il mantello disarà nuovamente Ciclope. E ancoracome Bestia,nei panni di Nightcrawler ecome Mystica. Un reunion che fa battere il cuore ai fan della prima ora, quelli che nel 2000 scoprirono per la prima volta gli X-Men al cinema grazie alla regia di Bryan Singer.

Eppure, in questa festa del ritorno manca proprio lei: Jean Grey, uno dei personaggi più iconici e complessi dell'universo mutante. Janssen ha interpretato la telepate potentissima in X-Men del 2000, poi in X2: X-Men United del 2003 e in X-Men: Conflitto finale del 2006, dove il suo personaggio subiva la trasformazione in Fenice Nera. Brevi ma memorabili sono state anche le sue apparizioni in The Wolverine del 2013 e in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014.

L'assenza di Jean Grey da questa operazione nostalgia appare ancora più stridente considerando il peso narrativo del personaggio. Phoenix rappresenta uno degli archi più potenti e tragici della mitologia X-Men, una forza cosmica racchiusa in un corpo umano, capace di distruggere e creare mondi. Come può un film che celebra il ritorno degli X-Men originali fare a meno di questa figura centrale?

Non è la prima volta che Janssen tocca l'argomento. In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly nell'ottobre 2025, l'attrice aveva già notato con un misto di divertimento e rassegnazione come ogni sua intervista finisse inevitabilmente per parlare del possibile ritorno di Jean Grey nel MCU. "È interessante", aveva detto:

"Non mi rendevo conto che fosse una parte così importante. In ogni intervista che faccio, l'argomento salta fuori, e di tutto quello che dico, sarà l'unica cosa che verrà stampata. Dovrei essere lusingata, suppongo, che questo personaggio abbia risuonato così tanto con le persone. È passato così tanto tempo, ma è bello che la gente ne parli ancora. Sono sicura che ogni volta che faranno un nuovo film, tipo Doomsday, l'argomento salterà fuori di nuovo". - Famke Janssen

Logo di Avengers Doomsday, fonte: Marvel Studios

I fan ora si dividono tra chi spera in un cameo a sorpresa tenuto segreto fino all'ultimo e chi invece teme che questa sia davvero l'occasione perduta. Sui social, gli hashtag dedicati a Jean Grey hanno iniziato a moltiplicarsi, con migliaia di appassionati che condividono scene memorabili della Janssen nei panni della mutante più potente della Terra.

In attesa di scoprire se Jean Grey avrà davvero un futuro nel Marvel Cinematic Universe, le dichiarazioni di Famke Janssen sono destinate ad alimentare ancora di più il dibattito tra i fan. Da mesi, infatti, una delle teorie più popolari sostiene che Sadie Sink possa interpretare una nuova versione del personaggio in Spider-Man: Brand New Day, anche se Marvel non ha mai confermato questa ipotesi. Per ora resta soltanto una speculazione, ma le parole della storica interprete di Jean Grey ricordano quanto il personaggio sia ancora amato e quanto il suo ritorno continui a essere uno dei più richiesti dal pubblico.