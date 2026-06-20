Spider-Man: Brand New Day, i fan credono di aver risolto il mistero di Sadie Sink (e c'è un indizio)

Pubblicazione: 20 giugno alle 10:00

Per mesi i fan hanno provato a capire chi fosse davvero il personaggio interpretato da Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day, ma ora credono di aver trovato la risposta. Il secondo trailer del film contiene infatti una sequenza che, secondo le teorie più accreditate, svelerebbe finalmente l'identità del misterioso ruolo dell'attrice. Un dettaglio che potrebbe cambiare completamente il modo in cui guardiamo il prossimo capitolo dell'Uomo Ragno.

Difatti da quando è stato annunciato il suo coinvolgimento nel film, le speculazioni si sono moltiplicate e la teoria più gettonata vedeva l'attrice di Stranger Things nei panni di, l'iconica. Del resto, gli indizi sembravano convergere tutti in quella direzione: l'MCU si prepara a introdurre i mutanti in, e fisicamenteè praticamente identica alla Jean Grey dei fumetti. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo una domanda fondamentale: saràdi

Sony e Marvel hanno giocato le sue carte con astuzia, rilasciando informazioni col contagocce, mentre la descrizione ufficiale del film parla soltanto di "un villain potente che nessuno può nemmeno vedere". In un'intervista di gennaio, la stessa Sink aveva definito il suo personaggio come "una ragazza dai mille volti", una dichiarazione criptica che aveva alimentato ulteriori speculazioni senza fornire risposte concrete.

In the new Spider-Man: Brand New Day trailer, a character wearing a jacket and a tan hoodie appears twice and looks remarkably similar to the set leak photo of Sadie Sink. 🤔



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Le prime vere conferme sono arrivate a febbraio, quando sono trapelate alcune foto dal set che mostravano l'attrice indossare una giacca verde e una felpa color sabbia. Dettagli apparentemente insignificanti che ora, alla luce del nuovo trailer, assumono un significato completamente diverso.

Difatti come abbiamo affermato ad inizio articolo, nel filmato promozionale appena rilasciato, compare per due volte un personaggio, visibilmente identico alle foto rubate dal set. Subito dopo questa inquadratura, un uomo in giacca e cravatta – che i sottotitoli del trailer identificano come, villain degli X-Men interpretato da Tramell Tillman – spiega a Spider-Man che stanno affrontando "una minaccia che non possiamo controllare, una che non possiamo nemmeno vedere".

L'affermazione fa eco alla descrizione ufficiale del film e chiarisce finalmente la frase enigmatica di Sink sui mille volti del suo personaggio. Più avanti nel trailer, vediamo qualcuno comunicare con Peter Parker tramite telepatia e apparentemente cambiare forma. Presi singolarmente, questi elementi potrebbero sembrare sconnessi, ma secondo i fan assumono un senso decisamente più profondo se connessi insieme.

Secondo i fan infatti, a meno che Sony e Marvel non stiano orchestrando una colossale operazione di depistaggio – ipotesi sempre possibile ma sempre meno probabile – è estremamente probabile che Sadie Sink interpreterà la minaccia che si nasconde nell'ombra. Il personaggio misterioso sarà un nemico di Peter Parker, anche se resta da capire se si tratterà del villain principale di Spider-Man: Brand New Day o di una minaccia secondaria destinata a giocare un ruolo più ampio nel futuro del MCU.

Tra le teorie dei fan che circolano online, una in particolare merita attenzione: Sadie Sink potrebbe interpretare una Jean Grey attivista per i diritti dei mutanti, che decide di passare all'azione dopo aver scoperto che Bruce Banner sta conducendo ricerche per sopprimere il DNA mutante. È una teoria costruita principalmente sul fatto che Jean Grey sia effettivamente una mutante e che Banner ha creato tecnologie per reprimere il suo lato "mutato" legato a Hulk. Nulla nelle fonti ufficiali suggerisce direttamente questa direzione narrativa, ma spiegherebbe in modo coerente come e perché Jean Grey potrebbe fare la sua comparsa proprio in un film di Spider-Man.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, diretto da Destin Daniel Cretton. Nel cast tornano Tom Holland come Peter Parker, Zendaya nei panni di Michelle Jones, Jacob Batalon come Ned Leeds e Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner. Il film, scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, avrà una durata di 150 minuti e rappresenterà un capitolo cruciale per l'evoluzione del MCU.

Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day, fonte. Sony Pictures

A questo punto sembra difficile immaginare che Sadie Sink sia stata scelta per un ruolo secondario. Jean Grey o meno, il secondo trailer suggerisce che il suo personaggio sarà importante nella storia e potrebbe rappresentare proprio quella misteriosa minaccia di cui la community parla da tempo. La risposta definitiva arriverà soltanto quando Spider-Man: Brand New Day debutterà al cinema.