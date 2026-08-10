Spider-Man: Brand New Day è inarrestabile: sfiora un record di Avengers: Endgame e fa la storia al box office

Pubblicazione: 10 agosto alle 08:00

Il ritorno di Peter Parker sul grande schermo si sta rivelando un fenomeno senza precedenti. Spider-Man: Brand New Day ha infranto ogni aspettativa, accumulando la cifra monstre di 1,67 miliardi di dollari in appena dodici giorni di programmazione mondiale. Un risultato che colloca il quarto capitolo solista con Tom Holland in una categoria riservata a pochissimi eletti nella storia del cinema. Il traguardo più significativo è quello raggiunto nei mercati internazionali, dove il film ha superato il miliardo di dollari con una velocità che ha un solo precedente: Avengers Endgame del 2019.

L'epopea conclusiva dellaresta l'unico lungometraggio ad aver raggiunto quella cifra più rapidamente, confermando quanto l'arrampicamuri Marvel goda di un appeal trasversale e globale che pochi franchise possono vantare. La ripartizione geografica degli incassi racconta una storia di dominio planetario. Condai mercati internazionali e, Spider-Man: Brand New Day dimostra un equilibrio raro tra performance domestiche e oltreoceano. La Cina guida la classifica dei singoli territori con 186,7 milioni di dollari complessivi, seguita dal Regno Unito con 87,4 milioni e dal Messico con 65,8 milioni.

Il secondo weekend di programmazione ha confermato la tenuta straordinaria del film. Mentre la maggior parte dei blockbuster subisce cali fisiologici dopo l'apertura, Brand New Day ha raccolto ulteriori 236 milioni di dollari nei mercati internazionali e 145 milioni in Nord America. Cifre che per molte produzioni rappresenterebbero un debutto da sogno, non certo il rendimento della seconda settimana. L'attesa ha giocato un ruolo determinante in questo trionfo commerciale. Dal 2021, anno di uscita di Spider-Man: No Way Home, i fan non avevano più visto Tom Holland nei panni dell'eroe di quartiere sul grande schermo. Cinque anni di assenza hanno creato una domanda repressa che si è tradotta in code ai botteghini e proiezioni sold-out in tutto il mondo.

'Spider-Man: Brand New Day' Becomes Second-Fastest Movie to Hit $1 Billion Overseas, Powers to $1.67 Billion Globally https://t.co/7Fd5Gu8vFo — Variety (@Variety) August 9, 2026

Brand New Day è già il film con i maggiori incassi del 2026 e si è posizionato al dodicesimo posto nella classifica all-time dei maggiori successi cinematografici di sempre. Ma la corsa non si ferma qui. Gli analisti di settore stanno già proiettando il film verso la soglia dei 2 miliardi di dollari, un benchmark raggiunto nella storia da soli sette titoli: Avatar, Avengers: Endgame, Titanic e pochi altri colossi che hanno ridefinito i confini del possibile al box office. Il ritmo frenetico con cui Spider-Man sta macinando record rende difficile anche per gli esperti più navigati prevedere dove si stabilizzerà la sua corsa. L'assenza di competitor diretti nel panorama estivo e autunnale, unita alla fedeltà del pubblico dei cinecomic e alle visualizzazioni ripetute, potrebbero prolungare il dominio del film per settimane.