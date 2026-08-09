Scorpion diventerà Venom? La rivelazione di Michael Mando sul futuro nella Marvel

Pubblicazione: 09 agosto alle 08:15

Sono trascorsi nove anni tra la prima apparizione di Michael Mando nei panni di Mac Gargan, meglio conosciuto come Scorpion, e il suo ritorno in Spider-Man: Brand New Day. Un'attesa che per molti fan sembrava destinata a rimanere incompiuta, un thread narrativo abbandonato nel caos del Marvel Cinematic Universe post-pandemico. Eppure, quando Destin Daniel Cretton ha chiamato l'attore nel 2025, non si trattava di un semplice cameo nostalgico, ma l'inizio di qualcosa di potenzialmente enorme.



Brand New Day riporta Scorpion in scena attraverso una doppia funzione narrativa. Prima, in un montaggio che mostra il passare del tempo tra No Way Home e il quarto film di Holland, dove Spider-Man affronta una serie di villain fumettistici tra cui proprio Mac Gargan. Poi, nel presente della storia, quando il personaggio interpretato da Sadie Sink ha bisogno di muscoli per entrare nel Damage Control.

"Destin ha mostrato clip di Sadie a tutti come riferimento vocale e performativo. Quando l'ho incontrata, ho capito immediatamente che volevo vederla vincere. Ha una qualità naturalmente gentile, e ho davvero risuonato con il desiderio del suo personaggio di salvare la sorella. Ho sempre immaginato che Mac Gargan abbia attraversato tragedie profonde e veda il DODC come corrotto. Quindi lui e il personaggio di Sadie hanno molto in comune, ed è stato divertente trovare le sfumature in tutto questo". - Micheal Mando

Ed è qui che la conversazione con Mando si fa davvero interessante. L'attore conferma di aver discusso con Cretton della storyline fumettistica più famosa legata a Mac Gargan: la sua trasformazione in Venom. Non il primo Venom, certo, ma il secondo ospite più longevo del simbionte alieno dopo Eddie Brock. "Il potenziale di crescita di questo personaggio è enorme. Brand New Day è il livello uno delle sue possibilità, e ha almeno due o tre livelli da qui in su, uno dei quali è la forma definitiva di Venom. È eccitante pensarci per un momento, ma devo lasciarlo andare perché è nelle mani di Kevin Feige e Amy Pascal. Loro sanno cosa stanno facendo, e devo fidarmi", rivela Mando senza troppi giri di parole.



La domanda ora non è se rivedremo Mac Gargan, ma quando e in quale forma. Se davvero il personaggio seguirà la sua parabola fumettistica verso il simbionte, ci troviamo di fronte a una delle evoluzioni più attese dai fan hardcore. Un villain che non è solo forza bruta, ma trauma incarnato, corruzione morale e desiderio di potere mescolati in un cocktail letale.