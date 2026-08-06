A 7 anni in Spider-Man Brand New Day: la storia del bambino che dai social è arrivato sul grande schermo

Pubblicazione: 06 agosto alle 08:00

Se siete rimasti in sala fino alla fine dei titoli di coda di Spider-Man: Brand New Day, avrete notato un nome particolare scorrere sullo schermo: Web Kid. Un personaggio che non compare nelle liste ufficiali, ma che ha conquistato un momento pieno di emozione nell'ultima sequenza del film. Nel resto dell'articolo sono presenti spoiler su Brand New Day, attenzione!

è il bambino con il costume di Spider-Man, seduto sulle spalle del padre nella scena finale davanti all'ospedale di. Mentre tutta la città attende notizie sulle condizioni di salute dell'arrampicamuri dopo la, Frank Castle orchestra un piano per far usciredall'edificio attraverso la folla di sostenitori senza rivelare la sua identità. Il piano funziona, ma c'è un attimo sospeso nel tempo., che gli lancia il, completo di effetti sonori fatti con la bocca. Un momento breve, ma destinato a restare impresso nella memoria collettiva dei fan Marvel.

Dietro il costume da supereroe c'è Elvis Carlos, un bambino di sette anni il cui sogno hollywoodiano è diventato realtà al primo tentativo, dopo aver condiviso sui social in passato il suo amore per il super eroe. L'attore bambino ha interpretato Web Kid insieme al padre nella vita reale, Ken Carlos, lo stesso uomo che lo tiene sulle spalle durante la scena della folla. Una scelta che aggiunge un ulteriore strato di autenticità emotiva a quella sequenza. I genitori di Elvis hanno condiviso la gioia per questa esperienza sui social media fin dall'uscita del film nelle sale.

“Sarò per sempre grata per questa esperienza. Un enorme grazie a Destin Daniel Cretton, Tom Holland e a tutta la squadra di produzione che ha fatto sentire speciale tutta la nostra famiglia sul set. E un grazie immenso anche a Stage Space Agency”. – Siân Carlos, madre di Elvis Carlos

Proprio l'agenzia ha condiviso sui propri canali social il filmato del provino di Elvis per il ruolo di Web Kid. "Dal self tape al grande schermo", recita il post, sottolineando come Spider-Man: Brand New Day rappresenti la primissima esperienza cinematografica di Carlos. "Così orgogliosi di Elvis. Sta vivendo il sogno".

Comunque l'inclusione dinei titoli di coda con questo nome e quella scena finale hanno scatenato. C'è chi si chiede se non abbiamo, il personaggio afro-latino destinato a diventare a sua volta Spider-Man nei fumetti. Un indizio ulteriore appare nel muro di tracciamento di, dove compare un ritaglio di giornale che fa riferimento a un prodigio del, proprio dove vive Miles.

"Non puoi pensare al futuro di Spider-Man senza pensare a Miles, di sicuro", ha dichiarato Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, in un'intervista a Entertainment Weekly insieme alla produttrice Amy Pascal. "Principalmente, sto pensando a godermi Beyond the Spider-Verse e il prossimo film di Amy. Dopo quello, sarà molto interessante vedere dove Spider-Man dovrebbe andare".

In attesa di saperne di più a riguardo, una cosa è certa: quella frazione di secondo tra Peter Parker e Web Kid racchiude qualcosa di più profondo di un semplice easter egg. Rappresenta la trasmissione di un'eredità, il passaggio simbolico tra generazioni di chi crede negli eroi. Il piccolo Elvis Carlos, con il suo costume fatto in casa e quel gesto delle mani carico di pura ammirazione, incarna ciò che Spider-Man ha sempre rappresentato: la possibilità per chiunque di essere un eroe. E chissà, forse quel bambino sulle spalle del padre non è solo un fan commosso, ma il primo sguardo verso il futuro del Marvel Cinematic Universe, pronto ad espandersi con nuove avventure dopo il successo straordinario di Spider-Man: Brand: New Day.