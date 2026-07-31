Spider-Man: Brand New Day è già nella storia: record al debutto per Sony e l'Uomo Ragno in Italia

Pubblicazione: 31 luglio alle 08:00

Il 29 luglio 2026 resterà una data storica per il cinema italiano, visto che Spider-Man: Brand New Day ha polverizzato ogni aspettativa, registrando un esordio che riscrive i libri dei record. Stiamo parlando di oltre 4 milioni di euro incassati in un solo giorno, con 516.884 spettatori che hanno affollato 468 sale cinematografiche sparse per tutta la Penisola.

Non si tratta semplicemente di un buon risultato:, superando il già straordinario, in piena pandemia, aveva aperto con. La distanza è netta,, e testimonia come il fenomenoabbia intercettato un pubblico ancora più vasto del suo predecessore. Ma c'è di più, visto che questo esordio rappresenta anchenel nostro Paese, un traguardo che consolida ulteriormente il dominio dell'

E se allarghiamo lo sguardo al panorama dei cinecomic, Brand New Day si posiziona come il miglior esordio di sempre per un film standalone del genere, secondo solo al colosso Avengers: Endgame se consideriamo l'intera categoria dei film di supereroi. Le cifre italiane si inseriscono in un contesto globale altrettanto impressionante. A livello mondiale, Spider-Man: Brand New Day dovrebbe chiudere il weekend di esordio con un incasso stimato di 465 milioni di dollari, considerando anche il mercato statunitense. Un risultato che lo colloca al secondo posto tra i migliori debutti di sempre per Sony, nuovamente dietro a Spider-Man: No Way Home che nel 2021 aveva totalizzato l'incredibile cifra di 600,5 milioni di dollari, ma davanti ai 381,6 milioni di Spider-Man 3 del 2003.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Per capire la portata di questo fenomeno, basta guardare alla classifica dei migliori debutti mondiali post-Covid. Brand New Day si posiziona al terzo posto, superato solo da No Way Home e da Zootopia 2 del 2025, che aveva incassato 560,3 milioni di dollari. Dietro di lui restano titoli che avevano fatto parlare di sé come Doctor Strange in the Multiverse of Madness (452 milioni), Deadpool & Wolverine (444,7 milioni), Avatar: The Way of Water (441,7 milioni) e Ne Zha 2 (431,2 milioni). Questi numeri raccontano una storia che va oltre il semplice successo commerciale.

Parlano di un franchise che, dopo oltre, continua a rinnovarsi e a catturare l'immaginazione di generazioni diverse. Tom Holland, affiancato da, ha costruito un'identità narrativa che ha saputo bilanciare fedeltà ai fumetti originali e innovazione cinematografica. Il film, diretto da, ha una durata di 145 minuti e arricchisce il cast con new entry come Sadie Sink e Jon Bernthal, figure che hanno già generato discussioni e teorie tra i fan del

La strategia Marvel di intrecciare continuamente nuovi personaggi con archi narrativi consolidati sembra premiare ancora una volta, confermando che il pubblico è affamato di espansione e profondità. L'Italia si conferma un mercato cruciale per le produzioni Marvel. Il dato delle oltre 516mila presenze in un solo giorno fotografa un fenomeno culturale che supera la semplice dimensione dello spettacolo: è un evento sociale, un momento di condivisione collettiva che si è concentrato nelle sale cinematografiche di tutto il Paese.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Non è un caso che il film abbia distribuito il suo esordio su 468 schermi, massimizzando la copertura territoriale e permettendo a migliaia di spettatori di vivere l'esperienza fin dal primo giorno. Dal punto di vista della classifica assoluta dei cinecomic, questo esordio consolida la posizione di Spider-Man come uno dei personaggi più redditizi dell'universo Marvel. Solo Avengers: Endgame, con il suo miliardo e 220 milioni di dollari di esordio globale nel 2019, e Avengers: Infinity War, con 640,5 milioni nel 2018, restano inavvicinabili nella loro dimensione corale. Ma per un film incentrato su un singolo supereroe, Brand New Day dimostra che Peter Parker ha ancora molto da dire.

Resta da vedere come evolverà il percorso di incassi nelle prossime settimane, na i primi dati suggeriscono che il passaparola sta funzionando, e le piattaforme di recensioni mostrano un'accoglienza entusiasta sia da parte della critica che del pubblico. L'elemento nostalgia, combinato con una narrazione fresca e sorprendente, sembra aver creato la formula perfetta per un successo destinato a durare ben oltre il weekend di apertura.

Spider-Man: Brand New Day conferma ancora una volta la forza del franchise dell'Uomo Ragno, capace di dominare il botteghino anche dopo oltre vent'anni di adattamenti cinematografici. Ora resta da vedere se questo esordio record riuscirà a trasformarsi in una lunga corsa al box office nelle prossime settimane.