Spider-Man: Brand New Day, debutto da record? Il box office può riscrivere la storia di Sony

Pubblicazione: 29 luglio alle 08:30

Spider-Man Brand New Day non è ancora uscito ufficialmente nelle sale, eppure sta già scrivendo la storia del box office. Tom Holland torna a indossare la maschera dell'Uomo Ragno in un momento delicato per il cinema dei supereroi, quello che molti definiscono l'era della "superhero fatigue", la stanchezza del pubblico verso cinecomic sempre più numerosi e spesso troppo simili tra loro. Ma i primi dati raccolti dalle anteprime e dalle proiezioni stampa raccontano una storia completamente diversa: il film sta letteralmente polverizzando le aspettative.

Le ultime proiezioni pubblicate da Variety spingono ancora più in alto le aspettative. Il film è infatti atteso tranel solo weekend d'esordio negli Stati Uniti, mentre alcuni analisti ritengono possibile perfino superare quota. Se queste stime fossero confermate,entrerebbe immediatamente tra i più grandi debutti della storia del box office,. Secondo le stime di Deadline, il film punta comunque a uno dei, mentre le proiezioni più recenti di Variety sono ancora più ottimistiche sul fronte del box office nordamericano.

Il nuovo capitolo della saga di Peter Parker riprende esattamente dove si era concluso Spider-Man No Way Home, con un Peter Parker solo, dimenticato dalle persone che amava di più, costretto a ricostruirsi un'identità in un mondo che non lo ricorda più come eroe. La posta in gioco si alza ulteriormente quando i suoi poteri iniziano a mutare in modi imprevedibili, mentre una minaccia esistenziale crescente lo costringe a mettere da parte le sue questioni personali per affrontare pericoli di portata globale.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La struttura narrativa di Brand New Day rappresenta un punto di svolta rispetto ai precedenti capitoli del Marvel Cinematic Universe dedicati all'arrampicamuri. Dopo l'esplosione multiversale di No Way Home, che aveva portato sullo schermo villain e Spider-Man di diverse realtà, questo quarto film sceglie una direzione più intima e personale, pur mantenendo l'action spettacolare che il pubblico si aspetta. Peter Parker deve fare i conti non solo con nemici esterni, ma con la perdita della sua stessa identità sociale: nessuno ricorda chi sia, nemmeno MJ o Ned Leeds, il suo migliore amico e "guy in the chair" tecnologico che lo aveva supportato nelle precedenti avventure.

Questa premessa emotivamente devastante fornisce il terreno fertile per un'evoluzione del personaggio che. Ilnon può più contare sulla rete di supporto che aveva costruito, non può ricorrere alla tecnologia di Tony Stark o ai consigli di Happy Hogan. È davvero solo, come lo era locreato danegli anni Sessanta. Un eroe che deve cavarsela con le sue sole forze, la sua intelligenza e il suo senso di responsabilità.

I numeri delle anteprime stanno confermando che questa direzione narrativa funziona. Le proiezioni per addetti ai lavori hanno generato un passaparola estremamente positivo, con recensioni che lodano la maturità della sceneggiatura e la profondità emotiva del film. Tom Holland, che ha iniziato a interpretare Peter Parker in Captain America Civil War del 2016, dimostra ancora una volta perché la sua versione del personaggio sia considerata da molti la migliore mai portata sullo schermo. La sua capacità di bilanciare il lato adolescenziale e vulnerabile con quello eroico e determinato è al centro del successo di questa incarnazione dell'Uomo Ragno. Mentre diversi film di supereroi hanno faticato a conquistare il grande pubblico negli ultimi anni, Peter Parker continua a crescere grazie a un perfetto equilibrio tra spettacolo, emozione e una storia che mette sempre al centro il lato umano del personaggio.

Spider-Man, fonte: Sony Pictures

Il cast di Brand New Day vede il ritorno di Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds e introduce Jon Bernthal in un ruolo che al momento non è stato ancora rivelato ufficialmente, alimentando le speculazioni dei fan. La produzione ha mantenuto un livello di segretezza degno dei migliori thriller, rilasciando informazioni con il contagocce e proteggendo i colpi di scena che caratterizzano la trama. Questa strategia, ormai consolidata nella Marvel, contribuisce a mantenere altissima l'attesa e a generare discussioni continue sui social media.

Dal punto di vista tecnico, il film rappresenta un nuovo standard per gli effetti visivi dell'MCU. Le sequenze d'azione sono state descritte come spettacolari, con un uso innovativo della CGI che sfrutta i poteri mutanti di Spider-Man per creare momenti visivamente sorprendenti. La fotografia abbandona parzialmente i toni luminosi dei precedenti capitoli per abbracciare atmosfere più cupe e mature, in linea con il tono più adulto della narrazione.

Al di là dei numeri, Spider-Man: Brand New Day sembra aver colpito anche sul piano narrativo. Il film riporta Peter Parker a una dimensione più intima, mettendo al centro la sua solitudine dopo gli eventi di No Way Home e accompagnandola con un tono più malinconico, sostenuto ancora una volta dalla colonna sonora di Michael Giacchino. Le prime proiezioni indicano inoltre che il nuovo capitolo potrebbe avvicinarsi agli incassi record dei precedenti film con Tom Holland, confermando come l'Uomo Ragno continui a essere uno dei personaggi più amati del panorama Marvel.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Le nuove proiezioni rafforzano ulteriormente questa sensazione. Variety sottolinea che Brand New Day potrebbe addirittura incassare nel solo weekend d'esordio più dell'intero box office mondiale raggiunto da Superman, confermando come l'Uomo Ragno continui a essere uno dei pochissimi supereroi capaci di invertire la tendenza che negli ultimi anni ha rallentato il genere.

Se il debutto al botteghino dovesse confermare queste previsioni, Brand New Day potrebbe diventare il film che rilancia definitivamente i cinecomic dopo un periodo altalenante. Un'impressione rafforzata anche dalle prime recensioni, che hanno accolto con entusiasmo il nuovo capitolo assegnandogli un 89% su Rotten Tomatoes e lodando il ritorno a uno Spider-Man più umano, vulnerabile e fedele allo spirito dei fumetti.