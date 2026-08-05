Spider-Man Brand New Day: svelato il cameo segreto di un'attrice famosa

Pubblicazione: 05 agosto alle 17:33

Dietro ogni grande blockbuster si nascondono dettagli che sfuggono anche agli occhi più attenti. Spider-Man Brand New Day, il colosso da 1 miliardo di dollari in sei giorni che ha frantumato ogni record al botteghino, custodiva un piccolo segreto che ora è emerso in tutta la sua dolcezza: la voce di E.V., l'assistente di intelligenza artificiale di Peter Parker, appartiene a Naomi Watts.

L'attrice britannica candidata all'Oscar ha finalmente svelato il suo ruolo nascosto attraverso un post Instagram che. Watts ha condiviso una foto mentre registra le sue battute in modalità virtuale con il regista, accompagnata da una didascalia che racchiude un cerchio narrativo commovente: "Da interpretare tua madre a interpretare la tua AI (100 percento prodotta da umani). Congratulazioni Tom, Destin e all'intero team di Spider-Man Brand New Day per lo storico weekend di apertura. Immensamente orgogliosa di essere anche solo una piccola parte di questo film incredibile".

Quel riferimento alla madre non è retorica. Nel 2012, quando Tom Holland aveva appena 13 anni, Naomi Watts gli fece da mentore sul set di The Impossible, il dramma diretto da J.A. Bayona che racconta la vera storia di una famiglia separata durante il devastante tsunami dell'Oceano Indiano del 2004. Il film segnò il debutto di Holland in un lungometraggio live-action e fruttò a Watts una nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista. In quella pellicola intensa e straziante, lei interpretava effettivamente la madre del personaggio di Holland, guidandolo attraverso una delle prove attoriali più difficili immaginabili per un ragazzo di quell'età.

, durante il tour promozionale per The Odyssey e Brand New Day,. Ospite del podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, l'attore ha dichiarato che attraverso Watts ha potuto "vedere una professionista al culmine della sua carriera offrire una performance magistrale, prendendomi al contempo sotto la sua ala protettrice e insegnandomi tutto ciò che so sul cinema”. Parole che pesano, considerando che tre anni dopo quell'esperienza Holland avrebbe conquistato il ruolo di Peter Parker, diventando il volto di Spider-Man per un'intera generazione.

Il personaggio di E.V., l'assistente AI vocale di Spider-Man, rappresenta una presenza discreta ma significativa nel film. Non si tratta di un ruolo che richiede presenza fisica sullo schermo, eppure la scelta di affidarlo a un'attrice del calibro di Watts dice molto sull'attenzione ai dettagli di Cretton. In un'era in cui le intelligenze artificiali generate sinteticamente potrebbero facilmente sostituire la voce umana, la nota tra parentesi di Watts "100 percento prodotta da umani" assume un significato particolare, quasi una rivendicazione della centralità dell'arte e del mestiere attoriale anche nelle sue forme meno visibili.

Intanto Spider-Man Brand New Day continua la sua corsa trionfale nelle sale di tutto il mondo, confermando che il cinema di supereroi, quando fatto con cura e rispetto per i personaggi e il pubblico, può ancora dominare la cultura popolare. E in mezzo agli effetti speciali mozzafiato e alle sequenze d'azione vertiginose, c'è spazio anche per questi piccoli gesti di continuità umana: una voce familiare che accompagna l'eroe, un legame che resiste al tempo, un cerchio che si chiude con grazia.